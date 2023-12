“Tenemos que focalizar este problema no solamente por el tema cuantitativo, o sea el mayor delito es el narcomenudeo, ahí tienes una cantidad, es el número uno; y por el lado cualitativo, ¿qué estás haciendo para que esa persona no reincida?, para que esa persona se rehabilite, tenemos que tratarla.

Esa primera vez David tuvo que pagar cuatro mil pesos de infracción, las demás veces no recuerda el monto de las multas, pero dice que no las pagó por falta de dinero. David es albañil, y aún tiene la cuenta pendiente en la UMECA.

“¿Qué me ofrecieran ayuda?, no. Ahí nomás lo que quieren es el dinero, nomás pagas y sales”, dice.

El COE, ¿una caja chica?

Según datos obtenidos vía transparencia a través de las solicitudes folio 050096900061023 y 050096900067423, de 2020 a la fecha la FGE recaudó un total de tres millones 681 mil 416 pesos, provenientes de las multas del COE y que tuvieron como destino el Fondo para el Mejoramiento de la Procuración de Justicia.

-¿El juez qué te decía en la audiencia? -pregunto a David, asiduo visitante de las celdas del COE.

-“¿Ya tienes varias caídas verdad?, son tres mil pesos de multa...”.

En las ocasiones subsecuentes David era capturado en las calles por la PCC quien se encargaba, asegura él, de sembrar droga y llevarlo al COE donde lo acusaban de vender sustancias psicoactivas.

“Me identificaban, me agarraban y súbete, va pa arriba. Me montaban cantidad de años, me decían que ya había marchao, que no iba a salir”.

Después que había cumplido 72 horas en los separos del COE, y una vez fijada la multa a pagar, era liberado.

La Constitución de Coahuila en su artículo 174 - A, dice que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial.

“Me amenazaban los policías que donde me volvieran a ver me iban a agarrar y me agarraban”.

Las últimas veces que lo agarraron no traía droga, afirma.

De acuerdo con información de la FGE, la Dirección de Centros de Operación Estratégica, surgió en agosto de 2009, en sustitución de la Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) y como parte de la Estrategia Nacional de Combate al Narcomenudeo.

La función de estos centros, de los que en Coahuila existen tres, uno en Saltillo, otro en Torreón y un tercero en San Pedro, es la integración y judicialización de las carpetas de investigación por los delitos de posesión simple de drogas, posesión con fines de comercio y suministro de narcóticos e ilícitos en contra de las funciones de seguridad y justicia del Estado, así como de asociación delictuosa.

Datos de la Fiscalía obtenidos vía transparencia indican que al COE de la región sureste ingresan semanalmente entre 50 y 70 personas, más del 90% por posesión simple.

El resto por transgresiones como posesión con fines de comercio y suministro de narcóticos.