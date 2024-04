“Yo estaba trabajando cuando se oye lo que pasó. Decidí renunciar y apoyar a mi gente y al pueblo, porque no era justo. Con engaños se la pasaban, no se sabía, hasta ese momento que se hizo el pleito. Me preguntaba por qué tanto interés el gobierno en querer aplacar a la gente, algo hay”, comenta Evaristo Ochoa.

Organización, la clave

El Frente Unido está convencido de que la contaminación de Chemours pudo haber sido “catastrófica”.

“Orgullo”, “Dignidad”, son los calificativos que usan cuando se les pregunta por estos siete años de resistencia.

Para el abogado Gustavo Lozano, la clave fue la organización popular. “Podemos tener abogados súper buenos o no, pero el problema es que los tribunales no siempre se colocan del lado de la justicia, pero cuando la gente está organizada, no importa si los tribunales están o no del lado de las comunidades”, expone.

A decir de Raúl Vera, el triunfo del Frente es una “excepción” ante tantos abusos que existen en el país. También destaca la organización como elemento clave para proteger los territorios.

El obispo emérito dice que la perseverancia de la gente requirió disciplina, y la disciplina va de la mano con la organización.

Se trata de una autoeducación comunitaria, comenta Vera, donde la honestidad permea en el grupo.

“Los abusivos se valen de crear un ambiente de deshonestidad y hacen esas barbaridades”.