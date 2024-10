El pan francés lagunero, un tesoro gastronómico para el mundo

Las demás, como las gorditas, la discada o la carne asada, son más un asunto del norte. Pero el pan francés es completamente lagunero y es tan delicioso que existe infinidad de combinaciones: lonche de carnitas, lonche de adobada, lonche de aguacate, queso o jamón; se hacen lonches de huevo con chorizo o molletes; se come con el pozole, el menudo, el mole, el asado; también con cajeta, mantequilla, mermelada o simplemente solo.

No hay un dato histórico concreto de la aparición del pan francés en La Laguna. El historiador Castañón atribuye la llegada al fenómeno económico del porfiriato y el arribo del ferrocarril que transformó la historia de la Comarca.

Castañón ha logrado documentar que a finales del siglo XIX panaderías ya tenían en su menú el pan francés. “En 1895, es lo más atrás que yo he logrado documentar. Panaderías que hablan del pan francés en Lerdo y San Pedro”, comenta.

El historiador Carlos Castañón afirma que no se inventó el hilo negro pues se trata de una variante de la baguette francesa.

“Son detalles que tienen que vigilarse para que agarre volumen y consistencia. Les digo a los panaderos cuando inician que es como si fuera un niño; hay que cuidarlo. Incluso cuando hace frío se tiene que tapar más el pan para que crezca porque si no las temperaturas bajan la levadura y tarda más en fermentar”, explica Pedro Ávila.

Se trató de una especie de pagó por indemnización, asegura el señor García. Trataron de quitarles el negocio o la casa, pero no lo lograron.

El piso del horno ronda los 220 a 240 grados centígrados, lo que genera que el pan agarre una consistencia diferente. El pan se pone durante unos 15 minutos sobre el ladrillo, sin ningún tipo de lámina. Por eso la parte de abajo del pan es más maciza que la de arriba. Mientras está en el horno, crece la fermentación, pero la levadura muere a los 60 grados de temperatura. “Ya no trabaja, es un ser vivo, y está creciendo el pan”, explica Ávila.

Pero no solo es la diferencia con las tiendas de autoservicio. También existe una diferencia con el pan de otras ciudades como Durango, Monterrey o Chihuahua, sitios que han tratado de hacer pan como el lagunero. Inclusive lo presumen de esa forma. Pero no logran igualarlo.

“Muchas cadenas hacen mixes de harinas preparadas, premezcladas y pues no es lo mismo”, dice Pedro Ávila.

Hace años, cuando la detonación de las tiendas de autoservicio, las panaderías comenzaron a vivir una crisis, recuerda Pedro Ávila. Muchas cerraron. Pero al final la gente regresó a las panaderías, entre otras cosas porque en las tiendas de conveniencia no encontró el pan tradicional.

“En las vacaciones venía y me gustaba ir a la panadería. Sentía muchas ganas de estar y despachar a la gente y estar al pendiente de que todo estuviera bien”, cuenta.

“Para un lonche es mejor el pan francés, está mejor adaptado y el baguette está más adaptado para un queso. Me encanta el pan”.

A Benoît Kuhler, un francés radicado en Torreón desde hace más de una década, le encanta el pan francés lagunero, especialmente en lonches. Considera que el interior del pan lagunero es un poco similar al de la baguette, pero no exactamente, y cree que la combinación del interior con un exterior más duro es muy buena.

Raúl Ruelas dice que es precisamente el toque humano lo que mantiene vigente a la industria panificadora y lo que ha evitado que los centros comerciales los desplacen. Dice, también, que por eso un paso siguiente sería certificar a panaderos y panaderías, crearles un distintivo que diera un plus y que sirviera para promocionar el trabajo y la identidad del pan francés.

Esto quizá ha hecho que el oficio de panadero esté en crisis. Ávila reconoce que cada vez batallan más con los panaderos, porque, además, ser panadero no se aprende de un día para otro.

EL PAN FRANCÉS, UN ORGULLO LAGUNERO

El historiador Carlos Castañón recuerda que antes se decía que en La Laguna no había historia. Inclusive considera que durante muchos años los laguneros no se valoraron históricamente sino hasta años recientes.

“Nos hemos reconocido en la historia frente a nuestra historia”, comenta. Hoy se habla más de identidad y de vez en cuando algunos se indignan porque se tiren edificios históricos.

Considera que a partir de 2015 se detonó la identidad gastronómica en la región y por eso celebra el reconocimiento del pan francés como un asunto de identidad del lagunero.

Se trata de un reconocimiento al arraigo y a un pan que no se hace en ninguna otra parte del país, dice Raúl Ruelas, el secretario del sindicato de tahoneros.

Para Pedro Ávila, el hecho que se haya denominado al pan francés lagunero como patrimonio cultural, gastronómico y turístico de Torreón, es una gran satisfacción y un reconocimiento de un alimento que se ha consumido por años, y que estaba prácticamente validado por la gente, por lo medios.

“El pan francés no solo se consume, se presume”, comenta casi como eslogan de promoción turística.

Pedro Ávila dice que la elección más importante que le dejó su padre es el amor al oficio, el esfuerzo diario, estar siempre al pendiente del negocio.

Recuerda que de chico cuando su padre los llevaba de viaje, en ocasiones en las mismas camionetas con las que repartían el pan, visitaban panaderías de otras ciudades y nunca encontraron un pan parecido al francés lagunero.

“Nos decía que tenía que llevar un proceso para que tuviera su sabor y es el que hemos seguido nosotros”, comenta.

Y también por eso la declaratoria como patrimonio gastronómico, cultural y turístico es un aliciente y un compromiso para perdurar la forma tradicional de hacer el pan francés y que se mantenga por generaciones.

Y no importa si se come con huevo, frijoles, carnitas o mermelada. Lo que importa es que se come, se disfruta y se presume. Y al final solo queda una pregunta: ¿con migajón o sin migajón?

Responde Pedro Ávila:

“La verdad yo prefiero la pura costra porque lo agarro como cuchara con el huevo o lo que haya. Pero hay gente que el migajón lo agarra y lo remoja en el caldo, en el menudo y el pozole. A mí me gusta la pura costra, pero va en gustos”.

Y sí. El pan francés lagunero es tan rico, que tiene para todos los gustos.