Ella te maquillará el día que te mueras

“Cuando un cuerpo está muy dañado, un choque, resanarlos, retocarlos, que se vean bonitos para que la familia pueda darles una despedida digna. Porque hay muchas veces que dicen, ‘no, la caja no se puede abrir, tiene que ir cerrada’, por la cuestión de cómo quedó, pero no, sí se puede, vamos a darle una arregladita...”.

“Llego a la funeraria y llego echando relajo siempre, ya veo el cuerpo y digo en la torre... no manches”, platica Faby y luego me suelta una advertencia como un disparo, “no me vayas a sacar gorda ni cachetona, ay mira la papada. Le pones filtro gacho...eh. Nombre te la bañas, mira cómo me agarraste, en las puras fachas”, dice Faby entre carcajadas durante la imprevista sesión fotográfica en su salón.

“Yo siempre he dicho: trabajar es pesado, pero trabajar en algo que te guste y todavía te paguen, yo creo que es una maravilla y una bendición, y a mí el trabajar en lo de la belleza me encanta, lo disfruto. Más por un salario es porque te gusta, que dices...”, se interrumpe Faby.

Más tarde me dirá que a ella eso del salario no le interesa tanto y, lo que es más, que a ella le gusta su atípico, peculiar y, – para muchos -, tenebroso trabajo de acicalar difuntos.

“Decía, ‘yo voy a ser secretaria bilingüe’. Nada que ver con lo que ahora manejo. ¿Quién iba a pensar que yo iba a agarrar un cuerpo, que iba a maquillar un muertito? Nadie, ni yo. Fui aprendiendo. Había cosas que no me gustaban, peinado, maquillaje, dije ‘ay no, eso no me gusta, solo me gusta cortar pelo’, pero conforme fue pasando el tiempo fui agarrándole cariño a todo. Eso de peinar y maquillar es algo que placenteramente me gusta”, se ufana Faby.

“Desde que él empezó como asesor funerario siempre hemos andado juntos en las carrozas, como mi trabajo en la estética no es así de que te absorba, yo podía cerrar y abría a la hora que quería. Que hubo un muerto en un choque, vamos a ver el muerto, que hubo un ahorcado, vamos a ver el ahorcado. Él se bajaba a recolectar el cuerpo y yo me quedaba en la camioneta”.

“En el momento en que yo maquillo por primera vez, le digo a mi esposo, ‘es que no me dejes sola, no te vayas de aquí, aquí quédate, no te vayas’, dice ‘no pasa nada’, y le digo ‘no, no te muevas’. Es la sensación, así como que en la espalda... el frío, le digo ‘no, aquí quédate’”, relata Faby y se ríe con una risa nerviosa.

“Fue cuando me dijeron ‘oye, ¿tú crees que sí se puede?, yo dije, ‘sí quiero’. No, no la pensé”.

Entonces a mí me viene a la mente lo que alguien me contó sobre un simpático médico forense que trabajaba en la morgue de la FGE, y que acostumbraba a rezar a los cadáveres antes de practicarles la necro.

“Llego y ya les digo, ‘sabes qué, dame chanza de dejarte bonito o bonita para que tu familia te pueda ver y no tenga esa angustia de cómo terminaste’. Y no sé, como que las cosas fluyen...”.

“Era un chavo, no estaba tan grande, algunos 34 años. Me dice la embalsamadora, ‘apóyame a subir el cuerpo, a encajonar’, y yo así como que ‘no, no puedo’, dice ‘agárrale los pies’, ‘no...’, le digo. Yo me persigné como 20 veces y luego ya le dije al difunto, ‘oye dame permiso de que te agarre’.

“Cuando vemos cuerpos de personas que se suicidan, que son chicos muy jóvenes y que me toca maquillarlos, digo ‘Dios mío’, yo solo pienso en el dolor que tú les estás dando a tus padres o a tus hijos o a tus hermanos. A veces me pongo a platicar con ellos y les digo, ‘pues sólo tú sabes por qué lo haces, pero no sabes el dolor tan grande que dejas’”.

“Yo veía el dolor de los papás cuando llevábamos a un hijo o a los hijos cuando llevábamos al papá y me agarraba a llorar. Salía mi esposo y ‘¿qué tienes?’, le digo ‘es que me da mucha tristeza ver el dolor de los padres, al entregarles a su hijo’. Ya con el tiempo te vas haciendo más... no frío, pero como que vas aprendiendo a controlar ese tipo de emociones.

“A ella le aplicamos lo que fueron extensiones, unas trencitas, en su cabecita para que se viera muy bonita. Nosotros decíamos entre pláticas ahí, cómo es posible que tú no te des cuenta de cómo la niña traía su cabello, cómo es posible que no te des cuenta de que la niña trae un moretón. Y ya el arreglarla y verla de otra manera a como le entregaron... me dio satisfacción”, dice Faby. Pero no llora.

“Me dicen ‘oye necesitamos que maquilles un cuerpo rápido’, les digo, ‘ok, ái voy para allá’. Llego, y me dicen ‘tenemos 15 minutos’, yo así como que... y dicen ‘el cuerpo tiene que salir a tales horas y necesitamos...’. Ahí te olvidas de todo, tienes que usar tu creatividad para que ese cuerpo quede perfecto. Es decir ¿cómo vas a peinar?, no sé, pero yo voy a peinar, cómo la vas a maquillar, no sé, pero de que la dejo bonita, la dejo bonita, de que la arreglo, la arreglo. Ah pos que unos aretitos pa que se vea coquetona. Pa cuando acuerdo ya terminé. Ya cuando terminas dices, ‘ah qué bien quedó y lo hice yo’”, se jacta Faby.

“¿El que más me impactó?, pues creo que todos, en su momento todos. Llego y veo el cuerpo, pero yo ya no lo veo en sus cicatrices, yo ya no veo sus cortaduras, solo me importa cómo poderlo preparar. Decir, ahorita qué le puedo hacer aquí para que quede parejo, y qué le puedo hacer acá para que no se le vea... Me olvido en el momento de cómo está, lo que quiero es que se vea magnífico para que la familia lo pueda mirar. Es una satisfacción muy grande el que luego los familiares te digan, ‘qué bonita quedó mi mamá’ o ‘qué bonito quedó mi papá’, eso es así como que... ay qué padre...”, dice Faby, su cara es la emoción personificada.

RENOVARSE O MORIR

Más tarde sabré que Faby no es una improvisada maquillista de cadáveres, continuamente asiste a seminarios, en Saltillo y Monterrey, sobre nuevas tendencias mundiales de la belleza, tanto en colorimetría, uñas, pestañas...

“Nos especializamos en lo que son las mechas, alaciados. Los seminarios son caros, pero yo digo que vale la pena. Aprendes”.

No puedo creer lo que me cuenta Faby.

Faby dice que ella es alérgica a ver los cuerpos en sus ataúdes, cuando asiste a algún velorio, y que no asoma ni la nariz a la caja mortuoria siquiera para criticar el trabajo de sus colegas maquillistas.

“No me gusta acercarme, me gusta quedarme con la imagen o con la idea de cómo te vi en vida”, dice.

Me pregunto si cada noche Faby se lleva a la cama las imágenes, dando vueltas en su cabeza, de los rostros descarnados con los que muy seguido trabaja en el laboratorio de la funeraria, dice que no.

“Creo que todos los cuerpos en su momento me impactan como para que no los olvide, pero algo muy raro: nunca sueño, yo no te sueño los cuerpos, yo no tengo grabadas imágenes por muy feas que hayan estado, no tengo sueños, no tengo recuerdo de los cuerpos”.

Entonces evoco los días que pasé reporteando en la morgue de la ciudad para escribir una nota sobre el trabajo de los forenses, y las imágenes del cuerpo de una estudiante de enfermería, muerta en un accidente de carro; el rostro violáceo de un ejecutado por asfixia y las manos agarrotadas de un infartado en un motel, que vi y no me dejaban dormir.

Faby dice que lo más impresionante de su trabajo es llegar y encontrarte con que en la plancha del laboratorio te está esperando el cadáver de la señora que, en vida, te vendía algodones de azúcar.

“Ese día me habla mi esposo dice, ‘oye amor, ¿sabes qué?, hay que maquillar un cuerpo, ¿cómo ves, nos apoyas?’, ‘sí’, le digo. Voy llegando al laboratorio y dije ‘no, no puede ser’ y me metí luego, luego al feis, dije ‘sí es...’. Ya le habían subido condolencias a ella y todo. Le dije a mi esposo, ‘fíjate que es la señora que nos vende los algodones’.

“A ella siempre la vi yo con su cabello recogido. Tenía un cabello larguísimo y bonito. No pos le hicimos curly, la pinté, la maquillé y todo, y quedó muy bonita, muy, muy bonita. Murió de diabetes, dejó dos hijos”.

Y es muy impactante, dice Faby, llegar al laboratorio y ver que la amiga de tu hijo que murió en un choque frontal con una camioneta cuando viajaba en moto con su novio por una carretera, aguarda su turno en la plancha para que la pongas maja.

“No sé qué había de... bendición de cascos y la chava se mata. Realmente sí quedó muy dañada, te impacta. Estaba muy chavita la muchacha, tendría algunos 19 años. Nos ha tocado ver compañeros de mi hijo, de que ya se accidentó y... Llegar y verlos en la plancha es algo muy impactante y dices ‘híjole, pudo haber sido mi hijo’”, dice Faby de regreso a la cafetería de la Monsiváis.