Estación Marte: el ejido de los ovnis

Yo no supe si creer o no lo que me contó Raquelito, pero ella juró y perjuró que era la pura verdad.

Ocurrió, dijo, una tarde, como a las 3:00, que ella regresaba de la secundaria acompañada de dos familiares, a bordo del viejo vagón de su padre, cuando al pasar por el Cerro de Marte, miraron de cerquita tres figuras que iban flotando en el aire.

Eran tres hombrecillos como de unos 20 centímetros de altura, de colores verde y café, orejas puntiagudas y rostros peludos.

Traían gorrito, evocó.

Atónitos, Raquel y sus acompañantes los siguieron con la mirada a través de un corto trecho, hasta que los tres extraños desaparecieron rumbo a la colina alfombrada de gobernadoras.

Ésta sería la primera y última vez que Raquel Abigail Tello Ortiz, presenciaría algo similar, me platicó una tarde, como a las 3:00, que la visité en su casa de tierra en el ejido Piedra Blanca, municipio de Parras.

Raquel recordó que entonces tendría 13 años.