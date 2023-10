Estrés hídrico en Coahuila: el reto de la escasez de agua

Balance que no existe

Ignacio Sánchez Cohen menciona que las demandas de agua siguen creciendo, y las industrias que llegan piden para establecerse que se les garantice el suministro de agua para sus procesos.

Para el especialista del INIFAP hay un valor que se debe de considerar en toda planeación de procesos económico-productivos: el balance de agua.

“Cuánto tengo versus cuánto necesito ahora, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y cómo voy a saber cuánta agua tengo en el mediano y largo plazo dependerá de lo que haga ahorita”, explica.

Dijo que ese balance lleva a otro escenario que no le gusta escuchar al sector productivo: ¿cuál es el potencial ecológico de la región, hasta dónde se puede sostener el modus vivendi actual?

“Cuántas vacas más me aguanta el acuífero, cuántas colonias más aguanta esto”, cuestiona Sánchez Cohen.

Critica que los funcionarios hablen de que se solventó el déficit hídrico de la ciudad porque se hicieron tres pozos más, cuando es el mismo acuífero.

“Haz de cuenta que a un vaso de refresco le metes más popotes, el vaso tiene la misma cantidad y no porque le pongas cuatro popotes significa que tienes más agua. Lo que pasa es que te la vas a acabar más rápido”.

-¿Perforar un pozo no es sinónimo de eficiencia? -se le cuestionó al investigador del INIFAP.

-Satisfaces una necesidad momentánea, pues no tenías agua y ya la tienes. Pero no por mucho. No es que ese pozo se vaya a perpetuar ahí.

-¿Usted no ve planes a largo plazo realmente?

-No los he visto, no los he leído. Hay un plan aquí que se supuestamente ve por la planeación de muchos aspectos, crecimiento urbano, el ordenamiento territorial. Eso tiene como premisa en primer lugar la disponibilidad de agua.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información hecha por Semanario (folio 330009423002077), en La Laguna de Coahuila, la Conagua ha autorizado la perforación de 127 pozos nuevos desde el 2010.

De los 127 pozos autorizados en los municipios de La Laguna, 54 fueron para uso agrícola, 35 para uso pecuario y 23 para uso público urbano. Los demás han sido para uso industrial, servicios o diferentes usos.

Asimismo, la Conagua entregó otra lista (folio 330009423002078) de 209 pozos que fueron cerrados desde el 2010 por agotamiento en la Laguna de Coahuila “motivados por reposición y/o relocalización del aprovechamiento”, 154 de esos pozos eran de uso agrícola.

Sin embargo, el Simas Torreón maneja otros datos. Desde 2010 se han perforado 43 pozos según la respuesta a una solicitud de información, y estos han ido de una profundidad de 290 metros hasta los 600 metros, detalló el Simas en la respuesta.

Según la respuesta a la solicitud 050105400001923, se han agotado 28 pozos desde el 2011, 12 de ellos desde el 2020.

Para el resto de Coahuila, el organismo de Cuenca Río Bravo de la Conagua, no refirió autorización de nuevos pozos, sino que informó en respuesta a la misma solicitud de información, que desde 2010 a 2018 (después de 2018 no hay datos) se autorizaron mil 778 concesiones de agua.

La mayor cantidad fue en Cuatrociénegas, donde hay registro de 321 nuevas concesiones; 260 de ellas fueron en 2013.

En Cuatrociénegas también existe un problema de presión al acuífero motivado por la industria lechera. Los acuíferos Cuatrociénegas-Ocampo, Cuatrociénegas y El Hundido presentan déficit de disponibilidad.

Le siguió el municipio de Sierra Mojada, con 221 concesiones. Después el municipio de Nava y luego el municipio de Ocampo con 174 y 159 nuevas concesiones, respectivamente. La mayoría entre 2013 y 2015.

El Simas de Piedras Negras y Aguas de Saltillo aseguraron no haber perforado pozos en más de una década. Mientras que el Simas de Monclova-Frontera ha perforado dos.

Los investigadores García Carrillo y Álvarez Reyna de la Narro coinciden que la solución no es perforar pozos, pues esta es solo una solución temporal, pero no de fondo.

“Hay falta de agua, hacen más pozos y abaten más el acuífero. Es lo más inmediato, pero abaten más el acuífero. Es lo que hacen para salir al paso, pero no es el problema de fondo. El problema es que se ha modificado ese ciclo hidrológico, no es el mismo”, comenta el investigador Mario García Carrillo.

Para Vicente de Paul Álvarez el perforar pozos es indicativo de que se seguirá extrayendo agua, cuando no existe la recarga que debería para recuperar lo que se saca.

“Eso no se logra de la noche a la mañana, se lleva mucho tiempo”, menciona Álvarez Reyna.