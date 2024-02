En México el agua es considerada un asunto de seguridad nacional. Desde la Constitución Mexicana hasta las leyes locales establece que debe llegar limpia a cada ciudadano. La Ley de Aguas Nacionales otorga a los tres niveles de gobierno la responsabilidad de distribución, bajo la coordinación de CONAGUA por ser la encargada de administrar el agua.

Sin embargo, esta investigación revela que no existe coordinación, que no hay monitoreos en tiempo real en los municipios de Coahuila, ni se examinan todos los pozos de donde se extrae el agua subterránea.

Rosario Sánchez, científica coahuilense e investigadora de la Universidad de Texas A&M identificó la falta de transparencia como el mayor problema porque los ciudadanos ignoran qué están bebiendo.

“Es un problema de transparencia, porque no lo sabemos, no lo conocemos, no hay un banco de datos de información histórica, ni siquiera escenarios de los acuíferos, y no hay monitoreo en tiempo real”, declaró Sánchez.

Para conocer la calidad del agua en la entidad y las acciones aplicadas, se realizaron 53 solicitudes de información a los 38 ayuntamientos de Coahuila, organismos municipales, estatales y a la CONAGUA.

Al sistematizar la información se detectó la presencia de contaminantes como arsénico, calcio, dureza, sulfatos y fluoruro en 79 sitios, que abarcan doce municipios.

Este reportaje se centrará sólo en 45 de estos 79 sitios, por ser los que presentan altas concentraciones de fluoruro y arsénico.

Estos 45 pozos se encuentran en ocho municipios: Torreón, Francisco I Madero, Matamoros, Viesca, Ocampo, Cuatro Ciénegas, Juárez y Saltillo

Toxicólogos y químicos consultados indican que el arsénico y el flúor son catalogados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como dos de las diez sustancias químicas de mayor preocupación para la salud pública.

Juan Manuel Ledón, Director Ejecutivo de EcoSite dedicados a ofrecer asesoría, vinculación y capacitación en proyectos socio ambientales, advirtió que la exposición prolongada a estos elementos puede desencadenar problemas de salud como cáncer de vejiga, de piel, hígado, daño cognitivo, fluorosis esquelética y alteraciones al sistema inmune.

Coincidió con Rosario Sánchez, al indicar que en México ha habido un nivel muy alto de opacidad en cuanto a la información, pero sobre todo a la sanción en el incumplimiento de la NOM-127-SSA1-2021 (NOM 127), cuando se trata de agua que se distribuye a la población.

Agregó que, “esto es responsabilidad de CONAGUA y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), pero básicamente la población en general no conoce la relación entre la calidad del agua y los riesgos a la salud. Esto se ve muy presente en zonas que tienen altas concentraciones desde el origen, tanto de arsénico como fluoruro que son estados del centro y norte del país”.

En Coahuila no se reconoce la presencia de flúor o arsénico fuera de la Laguna. Antonio Nerio, quien fue titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) de julio de 2018 a noviembre de 2023, aseguró que la CONAGUA no informó del problema.