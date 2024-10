Pero el camino no fue fácil. No es fácil.

Gracias a que el esposo de una amiga era psiquiatra, un día los invitó a cenar para que analizaran el comportamiento de su hijo. No tardó mucho para recibir un diagnóstico: esquizofrenia.

“Pensé que era droga”, recuerda la madre, Sanjuana. Hasta ella y su esposo le mandaron a hacer una prueba antidopaje. No era nada de eso.

UN PROBLEMA DE FAMILIA

Tener un enfermo mental en casa representa un antes y un después, relata Sanjuana Cisneros, no solo madre de un hijo esquizofrénico, sino también presidenta de la Asociación Lagunera para la Salud Mental (ALSAME), una asociación fundada en 2005 en Torreón e integrada únicamente por familiares con un ser querido que padece esquizofrenia, bipolaridad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático, trastorno de ansiedad o personalidad límite.

La señora Cisneros explica que hay tres etapas emocionales esenciales: durante la crisis, la búsqueda de ayuda y el apoyo a otros. Aunque aclara que en cualquier momento se puede estar en la etapa de crisis.

Sin embargo, no todo fue fácil porque inició con el desconocimiento de la enfermedad. Se enteró después que la esquizofrenia de su hijo era hereditaria. Que había antecedentes en la familia.

“Empezamos a informarnos qué sucedía. Por qué presentaba los síntomas. Empezamos a estudiarlo. Pasamos por muchos psiquiatras”, recuerda la madre.

Sanjuana tuvo dos opciones: ver su caso como una tragedia, no levantarse de la cama, esconderse, esconder a su hijo y no dar la cara, o tomar a su hijo y decirle su padecimiento, la evolución que tendría y el tratamiento que necesitaba.

“Doy la cara a la sociedad, a todo mi entorno social”, comenta.

La realidad es que no todos asumen esa actitud. Las familias en general no están preparadas ni educadas para tratar el tema, comenta la psicóloga Adriana Romo. Dice que no todos los trastornos tienen el mismo impacto en la funcionalidad de la persona, pues entre más severo sea, más difícil será para las familias.