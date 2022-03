$!Hunden números rojos a la UAdeC

La situación actual no es producto de una sola causa y en ello coinciden los diagnósticos de especialistas y observadores externos. Pero no es la única cuestión en la que están de acuerdo: también confluyen en el señalamiento de presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas , así como en la existencia de actos de corrupción que minarían las arcas universitarias .

Respecto del aguinaldo, el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado y ex Rector de la UAdeC, Blas Flores Dávila, aseguró el 15 de diciembre que las prestaciones de fin de año de los trabajadores universitarios no estaban en riesgo y serían cubiertas -con recursos estatales- a más tardar el día 20.

El Rector reconoce que son empleados que no son necesarios, porque la ocupación de los hospitales universitarios no supera el 35 por ciento de su capacidad y pese a ello, se cuenta con centenares de empleados cuyos contratos son por 10 días o un mes. “No, ya no se puede eso...”, sentencia.

¿Y LA CORRUPCIÓN?

Cuestionado sobre si la corrupción, o la existencia de privilegios y vicios en el manejo del presupuesto también abonan a la crisis financiera de la Universidad, Hernández Vélez no rehúye el tema y reconoce la persistencia de malas prácticas dentro de la casa de estudios, aunque asegura que éstas se están combatiendo y pronto serán erradicadas.

—¿Hay gente que cobra en la nómina universitaria pero que no trabaja en la Universidad? —se le pregunta directamente. La respuesta categórica y sintética del Rector es: “sí”.

—¿Y los tienen detectados?

—Escuela por escuela... ya en este momento las escuelas nos están pasando los nombres de todos ellos. Estamos nosotros entregándoles el número de personal que aquí con nosotros lo tenemos asignado a tal o cual escuela. Y ya los estamos recortando — asegura.

De botepronto dice no tener el número exacto en la memoria, pero “yo creo que de primera entrada sí debemos andar como en unos cuarenta, cincuenta gentes. Así, de los más vistos...”.

Y señala un par de casos: “Por ejemplo, en Torreón... un ex director de Odontología... que quiso reelegirse y la manera como lo negociaron es que le dijeron: ‘bueno: está bien, tú ya no vas (como candidato)... pero te mantenemos tu plaza de tiempo completo’. Pero nunca iba a jalar, entonces nosotros ahorita ya lo dimos de baja.

“En Monclova, una persona de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que duró cobrando así, ¿qué será?, como unos 12 años, yo creo... y que incluso esas personas nos tienen demandados porque dicen que les estamos violando sus derechos humanos, sus derechos laborales”.

Luego cita un tercer ejemplo con nombre y apellido: “el caso de Homero Walsh, por ejemplo, en Torreón... que es aviador...”. De él, el Rector asegura que habría “negociado” cobrar sin trabajar a cambio de no registrarse como aspirante a Rector en una de las ocasiones en las cuales decidió contender por el cargo.

“...le dijeron: ‘bueno, ¿sabes qué? Para que no te registres, te mantenemos tu plaza de tiempo completo, pero no vengas a jalar’. Entonces, él no va a jalar... ahorita nosotros ya lo tenemos observado... ya: pa ’tras. Ya no se puede... eso no se puede. ‘Oiga: pero es que es una negociación que yo hice...’. Sí, pero esas negociaciones no tienen sustento...”, acota.

En este punto, el Rector explica que en la Universidad persistió largamente la práctica de “negociar” candidaturas en escuelas, coordinaciones de unidad, y hasta por la Rectoría, a cambio de plazas de tiempo completo o de plazas “de aviador”.

“...si la autoridad universitaria en turno no estábamos de acuerdo con que fulano participara, pues se le ‘negociaba’”, asegura, aunque asegura que esa práctica se suspendió desde el rectorado de su antecesor, Blas Flores, en cuya administración él ocupó la Secretaría General de la Universidad.

“Nosotros, desde con Blas, no hemos negociado absolutamente con nadie. A nadie le hemos dado una plaza... una plaza de tiempo completo, a cambio de que no participe en un proceso de elecciones. El que quiera, nosotros hemos abierto muy bien el abanico de posibilidades y el que cumpla lo que establece el estatuto universitario puede participar. Y el que la voluntad de la escuela defina, con ese trabajamos...”, dice.

Con todo, la intención de realizar tales negociaciones persiste. Hernández Vélez asegura que de las 63 elecciones que deben realizarse en la UAdeC (59 escuelas y facultades, tres coordinaciones de unidad y la Rectoría), “más o menos en el 50 por ciento hay gente que viene y te dice: ‘oiga, yo me voy a registrar... pero si usted me da una plaza de tiempo completo, pues no me registro’”.