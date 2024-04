El coautor de la investigación, que es politólogo y administrador público, pidió no revelar sus apellidos en este reportaje. Realizó alrededor de 400 solicitudes de investigación para el informe, lo que provocó su despido del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Torreón por cuestionar y requerir información, particularmente al Congreso estatal.

Para Ariadne Lamont, activista y autora del informe, refiere que estas prácticas por parte de las autoridades tienen que ver con que las infancias no votan y no pagan impuestos.

Albergues para niños, niñas y adolescentes sin control ni vigilancia, capacitaciones fantasmas, el silencio de las escuelas ante abusos o violencia escolar, ministerios públicos que revictimizan, diputados que se olvidan de sesionar por los derechos de las infancias o un poder judicial sin espacio para menores víctimas, es parte de una radiografía que evidencia una premisa: las infancias no importan.

“Hay instituciones con poca supervisión, poca capacitación y personal muchas veces no profesional”, asegura.

Critica que la atención desde los gobiernos a las infancias se sigue viendo como un aspecto que tiene que ver más con la asistencia social, con la caridad, con la ayuda, y no con cumplir un mandato de ser los garantes y protectores de derechos de niños y niñas.

Adriana Romo, psicoterapeuta infantil e integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, dice que se trata de una violencia institucional; todo aquello desde que no se escoge al personal adecuado, desde que revictimizan a los niños y niñas; que los llevan de un lado para otro.

Asimismo, señala que se están presentando adopciones a personas en el extranjero y cuestiona el porqué de esto, pues considera que sobre todo cuando se trata de no recién nacidos, tendría que privilegiarse darlos en adopción a entornos que tengan la misma cultura y el mismo idioma.

“Lo que está por ley es el interés superior del menor, y atendiendo esa herramienta, no debería pasar eso”.

Aclara que aunque no existe una norma que obligue a tener salas especiales, considera que se trata de sentido común.

“Nos ha tocado casos donde los niños los tienen horas esperando. Un niño víctima de violación con crisis de pánico, no se podía tomar su medicamento porque estaba sin comer. Después de cinco horas y media dijeron que no había audiencia, que se había diferido”, critica.

Refiere que el Poder Judicial no dispone de una sala para audiencias específicas con niños o niñas víctimas, por lo que tienen que esperar como en cualquier otro caso.

Dice que los ministerios públicos no graban las entrevistas y por consecuencia tienen que estar molestando a los menores una y otra vez para corregir las carpetas, lo que significa revictimizar al menor.

Ariadne Lamont da una lista de carencias en el Estado en materia de infancias. Por ejemplo, que no existen peritos psicológicos especialistas en infancias o ministerios públicos expertos en tratar delitos sexuales.

ALBERGUES, LUGARES OLVIDADOS

El Informe “Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza: Escenario Actual y Perspectivas a Futuro” encontró diversas irregularidades con base a las respuestas de las dependencias a solicitudes de información.

Por ejemplo, Protección Civil del Estado admitió que de 2010 a 2022 no emitió ninguna constancia de factibilidad de protección civil para albergues donde viven niñas, niños y adolescentes; admitió también no contar con información de todos los albergues e ignoraron capacitaciones y programas preventivos, pues ha delegado este tema a “terceros acreditados”.

Lo anterior a pesar de que el Reglamento para Instituciones Públicas y Privadas que Albergan a Menores de Edad en el Estado de Coahuila en su artículo 5 establece la atribución de la Secretaría de Gobierno a través de la subsecretaría de Protección Civil de expedir esta constancia para la instalación de albergues.

“Esto es gravísimo, oficialmente los albergues no tienen constancia de Protección Civil, es un riesgo para niños y niñas”, señala Jairo Edgardo, coautor del informe.

Además, tampoco la Pronnif ha realizado ningún tipo de capacitaciones en albergues, a pesar de que también lo establece el mismo Reglamento .

“Primero dijeron que no era su obligación, después de que nos inconformamos, admitieron que nunca han capacitado”, comenta.

El artículo 7 del Reglamento establece que son atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral, por conducto de la entonces Procuraduría de la Familia, capacitar al personal de los albergues mediante cursos, pláticas o conferencias.

Jairo Edgardo menciona que el Reglamento data del 2010 y que no ha sido actualizado desde entonces. Inclusive el mismo refiere todavía a la Procuraduría de la Familia, cuando ya se modificó a Pronnif.

Asimismo, el informe tuvo acceso a actas de inspección de los albergues, y mientras de 2018 a 2020 había un apartado de reporte toxicológico del personal, después de 2020 este apartado ya no apareció.

“Creemos que es una omisión grave”, dice Jairo Edgardo.

El artículo 27 del Reglamento especifica que los responsables de los albergues deberán mantener un registro del personal con documentación como el examen toxicológico, una acreditación de entrenamiento básico en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar, certificado de buena salud y un diagnóstico psicológico y psiquiátrico que demuestre que no existe psicopatología.

Quizá por esas omisiones, al cuestionar a la Fiscalía de Coahuila sobre estadísticas de delitos sexuales, respondieron que había registro de dos expedientes por hechos ocurridos en albergues: uno por violación y otro por corrupción de menores en su modalidad de observación de actos sexuales.

El 18 de mayo de 2018 se recibió una denuncia por violación supuestamente ocurrida en la Casa Hogar Nazareth Niños de Piedras Negras y el 5 de junio de 2019 la Fiscalía recibió una denuncia por corrupción de menores ocurrida presuntamente en el albergue Visión de Amor Alcance a las Naciones de Acuña.

“Quisimos profundizar si se habían convertido en carpetas, si se habían judicializado o archivado. La Fiscalía ya no respondió, se interpone el recurso de revisión, no nos vuelve a responder. A la fecha ya no nos respondió”, dice Jairo Edgardo.

Además, los albergues muchas veces presentan sobrepoblación. En 2022, por ejemplo, la Guardería y Casa Cuna Nocaltzin, en Torreón, con capacidad para 33 infantes, atendió a 40 niñas y niños. Casa Hogar Abrázame, también en Torreón, con capacidad para 20 niños y niñas, acogió a 37 niñas y niños, de acuerdo con datos del Informe.

Ariadne Lamont cuestiona que la Pronnif pareciera que tiene métodos “extraños” para decidir retirar a menores del seno familiar. Dice que en muchas ocasiones la situación no lo amerita.