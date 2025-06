Jóvenes, una generación que vive y ejerce violencia

“¿Cómo no vamos a tener adolescentes que van a responder o que van a generar alguna agresión si ellos mismos viven y se sienten violentados? El tema es que cuando un adolescente responde así, nuestra pregunta es, ¿de dónde él se está sintiendo tan mal para que se atreva a agredir a un compañero?”.

Explica que la violencia no es una enfermedad o trastorno, sino una conducta que se aprende, se repite y se perpetúa.

Y resalta que es responsabilidad de todos, pues los síntomas ahí están: adolescentes que agreden, que se drogan, que se cortan, que no se adaptan, que se salen de la escuela.

La directora del CIJ en Torreón, Cecilia Martínez López considera que no es solo un asunto de familias, sino de la sociedad en general.

Considera que han disminuido las figuras de autoridad como la familia y el sistema educativo. “Si ya no hay respeto hacia la familia, pues en ningún lado van a poder dar ese respeto. Esa falta de presencia, esa falta de ausencia paternal es lo que yo considero que nos está perjudicando mucho”, comenta.

Con pandillas o no, alterar el orden o detenciones producto de riñas son motivos comunes en los municipios.

Fernando Araujo, quien también es investigador de la Universidad Autónomo de Coahuila (UAdeC) en Torreón, comenta que este tipo de expresiones culturales siempre estuvieron allí, pero que hubo un lapso en donde se detuvieron no a causa de las autoridades, sino del sicariato y el ajuste de cuentas de grupos criminales que acabaron con este tipo de jóvenes.

“Son jóvenes que en su mayoría ya no estudian, de 12 a 17 años. Su familia decide sacarlos porque presentan problemas”, ahonda.

Blanca Nancy Pérez Robles encargada de la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo de la Policía de Torreón, dice que no se identifican como pandillas, sino que se trata de líderes negativos.

A diferencia de Acuña y Saltillo, Piedras Negras reservó la información, y Monclova y Torreón aseguraron que no existen pandillas, al considerar, según la respuesta en el caso de la Policía de Torreón, “que faltan muchas características para afirmar que en una colonia exista una”.

Pasan los días y los jóvenes canalizados no acuden. Cecilia Martínez encuentra que muchos de los que no acuden tienen la característica de que ya dejaron la escuela.

Cecilia Martínez explica que existe un protocolo de actuación en el que Seguridad Pública recibe los reportes, atienden una incidencia y canalizan a jóvenes a instancias como el Centro. “El problema es que no llegan”, afirma.

Explica que desde la criminología lo que se observa es que las riñas y los feminicidios son delitos de corte cultural, es decir, no se generan a partir de una actividad económica, por ejemplo, el crimen organizado que tiene que cobrar piso o rendir cuentas, “sino más bien está en la identidad y en los procesos cotidianos de las personas. Es decir, el patriarcado está presente en este tipo de delitos”, detalla.

“Los principales fallecidos eran jóvenes de 20 a 25 años. Entonces si no atendemos el problema de raíz, tenemos el riesgo de que vuelva a entrar el crimen organizado”.

Aunque el municipio de Torreón no proporcionó datos, la encargada de la Unidad Especializada en Atención Temprana y Acompañamiento en Situación de Riesgo de la Policía de Torreón refiere que la mayoría de las canalizaciones son por asuntos de riñas o consumo de drogas.

No existe un diagnóstico certero, pero las estadísticas de la Fiscalía estatal refieren que se han iniciado más de mil 700 investigaciones en contra de adolescentes por delitos contra la salud, principalmente posesión simple de droga.

“Es una droga que tiene un pase directo al sistema cerebral donde tenemos la capacidad de juicio, de autorregulación. La gente pierde el sentido, no se puede controlar”, ahonda Martínez.

UN ANTES Y DESPUÉS DE LA VIOLENCIA

La directora del CIJ, Cecilia Martínez, comenta que hay un antes y un después de la violencia de alto impacto que se vivió en el periodo 2007-2014. Pues antes el adolescente tenía mucha seguridad en el tema de la recreación, de la diversión o convivencia, lo que representaban experiencias formativas, generación de lazos en las relaciones interpersonales que generaron un sano desarrollo. Todo eso cambió y durante la época de violencia se dio la pérdida de espacios recreativos y la diversión empezó a asociarse con el miedo.

“¿Qué pasa con el después? Esa idea continúa. Aunque haya calma o más calma que antes, no hay manera que volvamos a regresar al antes. Jamás. Entonces, ahora sabemos que la nueva diversión y recreación de los adolescentes, que es necesaria para su sano desarrollo, pues está ahorita condicionada a horarios, lugares, personas. Y eso genera lazos de relaciones distintas. Desconfían de todo. Entonces los adolescentes han tenido una forma distinta de socializar”, explica la directora del Centro de Integración Juvenil de Torreón.

Para Martínez las secuelas visibles son que las abuelas o familiares se quedaron en custodia de esos jóvenes que están riñendo o drogando.

Son senos familiares que en su momento estuvieron inmersos en violencia de alto impacto, describe.

“Son criados por abuelos, porque en su momento mataron a la mamá, al papá. Entonces ellos se quedaron desprotegidos por esa parte. Sí hay un daño muy marcado, es algo que te marcó para toda la vida, entonces ahí empieza un descontrol, porque lo platican”.

Blanca Nancy Pérez Robles, comandante encargada de la Unidad Especializada de la Policía de Torreón, también identifica una generación cuidada por abuelos.

“Hablan a la línea de emergencia. Muchas de las veces pues la mamá, el papá que ya perdieron ese control en los hijos, pues lo primero que dicen: ‘¿Sabe qué? Venga, ayúdeme’. Hacemos el contacto con los padres, con los tutores. En ocasiones no son ni los papás. Vemos mucho que son hijos atendidos por abuelos y abuelas. Entonces, también es un punto bien importante. Hay una generación de jóvenes cuidados por abuelos”.

Reconoce que en estos casos hay un trasfondo donde posiblemente son hijos de víctimas “colaterales” y son generaciones que arrastran situaciones y emociones específicas.

Jóvenes que hoy tienen entre 13 y 20 años, nacieron entre 2005 y 2012, en pleno inicio y apogeo de la violencia entre cárteles de la droga.

Cecilia Martínez lamenta que todos esos jóvenes que sufrieron el impacto de la violencia no tuvieron duelos o síndrome de estrés postraumático atendidos.

Fernando Araujo comenta que muy probablemente estos jóvenes han sufrido procesos de violencia, no solo que vivan en casa o en la comunidad, sino que también hayan crecido en un entorno donde algún familiar fue víctima del crimen organizado o que tengan un familiar desaparecido o no localizado.

Considera, como investigador de la UAdeC, que el deber de la academia es comprender cuál es la historia de vida de los jóvenes, observar cuál es el proceso de raíz o su historia de vida.

“Ubicar ciertos indicadores que potencien el comportamiento delictivo que acaban de cometer”, explica.

Menciona que si bien se pudo contener la violencia de alto impacto, es necesario hacer una pausa e identificar los rasgos de violencia que se producen en la región. Dice que así como hay mesas de seguridad donde se presentan los reportes de incidencia, se está en el momento de generar una mesa de estrategias de prevención donde se focalice a cierto tipo de actividades delictivas o violencias.

Fernando Araujo comenta que en sectores donde no hay las condiciones óptimas de vida, donde con frecuencia se generan violencias familiares o de uso de sustancias, es probable que el crimen organizado pueda penetrar a partir de dádivas, a partir de hacer lo que el Estado no ha dado como es mejorar los ingresos de los jóvenes.

Araujo considera que no hay indicadores o diagnósticos suficientes para saber si las propuestas, proyectos o estrategias han sido las adecuadas para reconstruir el tejido social.

“Son nobles los esfuerzos, pero no están siendo sistematizados. No hay una continuidad en cada una de las propuestas que se desarrollan. Por lo regular consiste en llevar talleres de concientización a las escuelas o de organizar torneos de fútbol o de llevar plática sobre temas de género, pero no hay una sistematización que permita generar un diagnóstico adecuado”.

Insiste que se requiere profesionalizar el trabajo y construir diagnósticos o indicadoras que permitan identificar si ha reducido o no la violencia en sectores específicos.