Deater Pilat, 62 años, no podía permitir que 39 años de haber trabajado como bombero en su natal Graz, Austria, se fueran al cesto de la basura, así como así, como si nada, como si tal cosa.

Voluntarios por el mundo

La historia del SES no tiene vuelta de hoja y va de que en los albores de la década de los 80, cuando se había alargado la esperanza de vida en todo el mundo, un grupo de jubilados, como Deater, en Alemania, pensaron que no deseaban más pasar todo el tiempo frente a la tele y resolvieron salir de su zona de confort para obsequiar al universo sus muchos conocimientos y, por otra parte, aprender algo nuevo.

De esta manera nació hace 41 años, por iniciativa y gracias al sostenimiento de gremios empresariales alemanes como la Federación de Industrias Alemanas (BDI), la Confederación de Industrias Alemanas Asociaciones de Empresarios (BDA), la Cámara Alemana de Comercio e Industria (DIHK) y la Confederación Alemana de Artesanos Calificados (ZDH), esta agrupación, con apenas 800 expertos, en las materias más insospechadas, y 22 misiones en 13 países.

Hoy el SES tiene casi 13 mil expertos que trabajan en 65 mil misiones a lo largo de 171 países.

El Servicio Alemán de Expertos que había comenzado en 1983 como un proyecto piloto de tres años, se convertiría a la postre rápidamente en toda una realidad.

Su objetivo: aprovechar el capital humano que representa los retirados, y a la vez ofrecerles a ellos la oportunidad de una experiencia interesante.

México es hoy la nación de América Latina con más misiones del SES, dice Volker Lehr, representante de este organismo en el país desde 2017. Otro retirado que, como Deater, se negó a entregarse al ocio y eligió compartir con los demás sus vastos conocimientos en política y humanidades.

Tan solo en 2023 el SES participó en México con 30 proyectos diferentes, seguido de Bolivia con 16 y de Argentina con 9.

Según el documento “El Futuro necesita experiencia”, editado por el Senior Experten Service, desde 1983 en México han tenido lugar más de 870 misiones para el SES en áreas como Pymes y agricultura.

La manera de trabajar de esta organización consiste en que los interesados, que pueden ser empresas privadas y públicas, escuelas e instituciones de educación profesional, asociaciones civiles sin ánimo de lucro, se ponen en contacto con el SES y le cuentan sus necesidades o proyecto a desarrollar.

El Senior Experten Service analizará la experiencia y trayectoria del candidato, pero sobre todo el impacto que va a tener con la intervención del experto.

Una vez aprobada la propuesta el SES busca en su banco de expertos voluntarios al que habrá de prestar sus servicios como facilitador o mentor, para la realización de la obra o plan.

“Tengo entre mi clientela a muchas universidades tecnológicas, politécnicas e institutos tecnológicos, y resulta que esas universidades no son la Universidad Anáhuac o el Tec de Monterrey, donde los muchachos dicen ‘ah, ya estuve tres meses en Europa’.

“He notado que en esas universidades, que tienen una extracción social de clase media para abajo, el intercambio cultural les abre a los estudiantes otro horizonte. Estos estudiantes se fascinan, son curiosos y esto ha ayudado tanto...”, dice Lehr.

Los pasajes de avión y viáticos del viaje correrán por cuenta del SES, con el auspicio de la iniciativa privada alemana, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y el Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF).

El hospedaje, alimentación, lavandería, transporte local e intérprete del experto voluntario serán responsabilidad del anfitrión.

“Les traemos al aeropuerto más cercano. Allá lo tiene que recoger la contraparte sea empresa, universidad, organización de la sociedad civil, y llevarlo al lugar de su desempeño. Tiene que dar transporte durante toda la estadía, alojamiento, alimentación, siete días, por tres comidas. Algunas veces me preguntaron, ‘ah, ¿pero el fin de semana?’, bueno, no sé, pero el hombre aun cuando descanse quiere alimentarse, no solamente cuando trabaja.

“Nosotros pedimos una cuota a la contraparte local para que el experto pueda comprar un café, un refresco, una cerveza. La contraparte local les paga 150 pesos al día. Es algo más bien simbólico”, explica el doctor Volker Lehr, también doctorado en ciencias políticas con especialidad en sociología y psicología.

El experto no recibe honorario alguno por parte del SES.

La estadía de los expertos voluntarios en las localidades a las que van fluctúa entre tres y cuatro semanas.

“Por rigor, para que los expertos conozcan bien dónde se desempeñan”, dice el doctor Volker.