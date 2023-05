La austeridad republicana golpea al medio ambiente en Coahuila

Semanario intentó buscar a los responsables de las dependencias en Coahuila, pero debido a que dejaron de ser delegados y son ahora encargados de oficinas, remitieron a las oficinas en México donde no hubo respuesta a peticiones de entrevista.

“ Ya no hay delegado, hay un encargado. Dos personas se hacen cargo, profesionales muy capaces, pero con exceso de trabajo ”, critica Valdez Moncada.

Pedro Valdez Moncada, director de la consultora SER y ex subdelegado de Profepa, destaca que no ha sido únicamente la reducción de personal, sino también la desaparición de áreas completas. En Profepa desapareció la subdelegación de auditoría ambiental y dejaron un responsable.

La Semarnat también ha reducido su gasto corriente y gastos en operación. No tiene recurso para materiales de apoyo informativo y disminuyó 81.9 por ciento el gasto en materiales y útiles de oficina. En combustible para la operación de programas, decreció el gasto de 10.9 millones a 1.1 millones.

La austeridad republicana promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador pasó la tijera. Pero con ello se enterraron programas, se redujo el número de inspectores o técnicos que vigilan el cumplimiento de programas y no hay dinero para salir a inspeccionar fuentes contaminantes o revisar las denuncias ciudadanas.

En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desaparecieron áreas completas que se dedicaban a auditorías o certificaciones ambientales. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) únicamente tiene asignados tres inspectores a la Comarca Lagunera y un inspector para el resto del territorio coahuilense. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) no tiene recursos para comprar materiales, herramientas o cascos protectores y no hay dinero para estudios.

El recorte presupuestal en dependencias federales claves relacionadas con la protección al medio ambiente está impactando en Coahuila, alertaron especialistas en temas de gestión y seguridad ambiental, ex funcionarios de las dependencias y ambientalistas, así como los Programas de Trabajo de Administración de Riesgo de las mismas dependencias, obtenidos a través de solicitudes de información.

Pedro Valdez dice que con los recortes, la Conagua en Coahuila quedó como una “ oficina de partes ” donde no se decide nada.

“ Se lleva a cabo una limpieza periódica, pero no se asigna un presupuesto adecuado para su conservación, lo que conduce a un deterioro progresivo ”, comenta.

De acuerdo con información de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua entregada a la solicitud 330009422001871, hasta el segundo trimestre de 2022 no se habían entregado recursos de apoyo a la infraestructura hidroagrícola en La Laguna, donde hay una red hidráulica de 2 mil 500 kilómetros que según el ambientalista Gerardo Jiménez sufre de falta de mantenimiento.

“ El concesionario saca el agua que le da la gana ”, comenta Jiménez. Además, no existe un sistema de medición de extracción confiable, porque no hay recursos para instalar un sistema de telemetría.

Señala que la Conagua no cuenta con la capacidad institucional suficiente para vigilar estas extracciones, pues sólo disponen de tres inspectores (para La Laguna) para supervisar una cuenca de 6 mil kilómetros cuadrados y miles de concesiones.

“ Estamos viendo consecuencias mucho muy visibles, tanto Saltillo, Monclova, están con un índice de calidad de aire muy debajo de lo que se quedó en 2017, 2018. En 2017 la calidad del aire de Saltillo se entregó certificada, había constancia de que el aire estaba en los límites permisibles de la norma, y ahora no. Esto es derivado de la falta de personal, de la falta de inspecciones en los lugares ”, considera el especialista.

“ No hay gente que salga ni recursos para que salgan los que están ”, refiere. “ Los inspectores llevan una sobrecarga y hay una sobrecarga de jurídico para resolver. Se está atrasando mucho, todos los procesos de todas las áreas ”, añade.

En cuatro años se ha señalado que a nivel nacional las inspecciones no cumplen con los objetivos, que existen rezagos en procedimientos administrativos, expedientes pendientes de resolución, falta de controles, inspecciones que no atienden los hechos denunciados, insuficiente control de documentos, insuficiente control en la supervisión de proyectos regionales estratégicos, falta de seguimiento a los proyectos de alto impacto ambiental regional, tampoco se cumple con los plazos definidos de 90 días naturales para realizar la visita de inspección en atención a una denuncia, insuficientes acciones de promoción de la certificación ambiental para que las empresas ingresen o se mantengan en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, entre otras.

SIN DINERO NO HAY INSPECCIONES

“ ¿Eso qué crea?, pues que no alcanzan a cubrir. Ellos tienen metas de ir a ver empresas, empresas de metalurgia, gaseras, empresas de electricidad, pintura, de producción de bebidas alcohólicas, empresas automotrices, tienen enormidad de empresas que visitar. Tienen que hacer un muestreo. En 2008 había que visitar 42 mil 400 fuentes de competencia federal. No pueden prevenir un desastre en el ambiente porque les falta mucho personal ”, comenta Salazar.

“ No hay inspecciones ni monitoreos, eso trae un deterioro al medio ambiente, tanto al aire como al agua del subsuelo ”, añade.

Dice que en ese sentido, ante la poca inspección, las empresas pueden emitir gases que no están permitidos, o desprender a los niveles que ellos quieren, realizar procesos químicos que no están autorizados, tirar las aguas o químicos, entre otras.

“ Claro que se van a saltar algunas normas ambientales para seguir produciendo, dicen ‘pues no me vigilan’, lo hago, qué ocurre, pues el deterioro del medio ambiente ”, comenta.

DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE

La falta de recursos para realizar inspecciones se extiende a muchos problemas ambientales. Pedro Valdez, director de la consultora SER, dice que en la región Centro, en el área de Monclova y hacia Cuatrociénegas, las inspecciones son insuficientes para detener el problema ambiental.

Además, expone una falta de control en los desarrollos de cabañas campestres en la sierra de Arteaga, una zona forestal de competencia federal.

“En febrero el alcalde de Arteaga declaró que había más de 200 desarrollos entre grandes y chicos en la sierra de Arteaga. La sierra de Arteaga es forestal y no están controlados esos desarrollos”, señala.

El especialista menciona que lo mismo sucede en comunidades o municipios cercanos a Cuatrociénegas, donde también hay fraccionamientos campestres que no son controlados y no tienen permiso.

Entre los riesgos señalados en la Semarnat como puntos a atender en los últimos años, están precisamente las autorizaciones que no han cumplido con estándares de calidad para aprovechamientos forestales maderables, cambios de uso de suelo en terrenos forestales, entre otros.

El mismo PTAR de 2022 de la Semarnat señala el tema de ordenamientos ecológicos de los territorios expedidos de forma “inadecuada”, “sin criterios ecológicos para la mitigación o adaptación al cambio climático”.

El ingeniero agrónomo Ricardo Salazar dice que antes la Conafor pagaba dinero para que la gente plantara árboles y los cuidara, y esos programas se verificaban. Según Salazar, el 70 por ciento de las plantas podían seguir su crecimiento natural. Sin embargo, ahora no hay verificación de seguimiento.

“La falta de supervisión y seguimiento ha llevado a la pérdida de datos y la ausencia de garantías sobre la efectividad de los programas”, comenta.

Otro ejemplo, apunta Salazar, es el pago por servicios ambientales, donde se le paga a productores para conservar áreas, ya sea que generan captación de agua, retención de suelos o protección de biodiversidad. Sin embargo, además de que asegura se ha reducido el dinero para el programa, se da directamente a los productores sin certeza de que se cumpla.

“No es malo, pero sabemos que a veces no lo usan para lo que se le dio, y mientras no se le verifica, pues lo seguirá haciendo”, comenta.

De hecho, entre los riesgos detectados a la Conafor en el PTAR, está precisamente el tema de los proyectos incumplidos por parte de los beneficiarios debido a la “insuficiente supervisión” a los proyectos, la “limitada” disponibilidad de planta forestal, falta de capacidades técnicas o financieras de los plantadores para dar seguimiento. Además de pagos a beneficiarios otorgados de manera “inadecuada” por proyectos no ejecutados o que no correspondan al avance real en campo o con deficiencias técnicas.