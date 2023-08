La obra fallida del ITS: la construyeron, después la demolieron

Se trata de un proyecto que constaba de muros, una techumbre y columnas, alzado en los terrenos de lo que por 28 años fue la Fundición del ITS, y del que, según información oficial, no existe expediente.

No obstante, las autoridades educativas, tanto en Coahuila, como a nivel federal, respondieron que no se cuenta con documento alguno que haga referencia a esta obra.

En su respuesta enviada por correo electrónico, el TecNM y el ITS contestaron que después de realizar una nueva búsqueda exhaustiva y congruente en todas las áreas competentes, en específico la Subdirección de Servicios Administrativos, tal y como lo había ordenado el INAI , así como en el Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación , dentro de sus archivos físicos y electrónicos, “le indico no es posible proporcionar la información respecto a la solicitud hecha por este medio. Toda vez que no obra evidencia alguna de los documentos solicitados del proyecto en mención. Derivado de lo anterior dicha información resulta inexistente”.

Semanario solicitó al Tecnológico Nacional de México (TecNM), organismo al que está adscrito el ITS, vía transparencia (folio 331000922006779), copia de todos los documentos sobre el proyecto de obra iniciada como ante proyecto, planos y presupuesto; documentos de la obra no concluida, y posteriormente demolida como costos y contratista que efectuó la demolición.

El PJF asignó como asesora jurídica a la abogada Carmen Valdés Rivera quien dijo no encontrar desfavorable la resolución del INAI y habló de la imposibilidad de interponer un amparo, alegando que los plazos legales, plazos que el TecNM y el ITS habían venido violando en la entrega de sus respuestas, estaban vencidos.

En papel, obra nunca existió

Tiempo atrás, el 20 de octubre de 2022, Semanario hizo llegar de manera personal un oficio al Tecnológico de Saltillo, que no cuenta con Unidad de Transparencia.

El escrito estaba dirigido a la doctora María Gloria Hinojosa Ruiz, la actual directora de la institución, con copia para Armando Nuncio González, subdirector de Planeación y Vinculación, María de Jesús Pérez López, subdirectora Académica y Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, subdirectora de Servicios Administrativos.

Se solicitaban todos y cada uno de los documentos referentes a la obra iniciada, no concluida y demolida, en los terrenos de ex Fundición del ITS.

El 7 de noviembre se recibió en la redacción de este medio el oficio número D/1048/2022, en el que el Tecnológico contestó que “en archivos de la Institución no se cuenta con la información sobre el proyecto mencionado”.

Es decir que este proyecto, según las autoridades educativas, nunca existió ni existe.

“Esa obra no la tienen registrada porque no fue una obra que haya sido reportada a México ni tampoco era una obra que la estaba haciendo el Icifed. Esa obra la hicieron aquí directamente. Una cosa sí es cierta, que la obra era irregular, que la echaron a andar sin autorización de nadie”, dice una fuente cercana a la alta dirección de aquel tiempo.

O sea que, a la vista de las autoridades, esta obra no existe ni existió.

Sin embargo, el Informe de Rendición de Cuentas 2010 del ITS, dentro del numeral 5.3.1 relativo a la Programación Presupuestal e Infraestructura Física, consigna que

“(....) en el Programa de Ampliación de la Oferta Educativa (PAOE) 2010, se asignó al instituto la cantidad de $7,133,186.17 pesos que se ha asignado para la remodelación y adecuación de un espacio de 1,555 metros cuadrados (edificio de la exfundición) que funcione como área multifuncional e incluye aulas, laboratorios, cubículos y un auditorio”.

Una gaceta de la época, editada por el Instituto Tecnológico de Saltillo, expone que en el año 2010, el espacio que ocupara la Fundición hasta el año 2000, había sido destinado para la construcción, en su interior, de un complejo de 18 aulas en la primera etapa, conservando los hornos ahí instalados, a fin de dotar de un ambiente metalúrgico al edificio y mantener la esencia de lo que por 28 años fue el taller de Fundición.

Según ex empleados de la oficina de Construcción y Equipo, adscrita al departamento de Planeación, el diseño arquitectónico de la obra habría sido parte de la tesis de un alumno de arquitectura de la UAdeC, que tomó como modelo la Infoteca Central de la Unidad Campo Redondo.

Pero el proyecto fue desechado y el Instituto encargó un nuevo diseño a una empresa de Torreón.

Era la administración del entonces maestro en ciencias Jesús Conteras García, quien desde 2022 funge como parte de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

La ejecución de la obra fue fatal, a decir de fuentes consultadas.

“Nosotros ya no intervenimos, ya no se nos tomaba en cuenta, ya no supervisábamos, la gente de la oficina ya no tuvo ninguna injerencia, nos relegaron”, afirma la fuente.

Y es todo lo que se sabe.

Semanario buscó en reiteradas ocasiones, a través de llamadas y mensajes de texto y audios en su celular, al ex director del Tec Saltillo, Jesús Contreras García, y a su entonces subdirector de Planeación y Vinculación, y luego subdirector de Servicios Administrativos, Juan Antonio Sánchez Fernández, para que ofrecieran una explicación sobre lo sucedido con la obra iniciada, no concluida y posteriormente demolida del área de la antigua Fundición, pero hasta el cierre de edición no se habían reportado.

Algunos profesores y empleados administrativos del ITS, que pidieron a Semanario proteger su identidad, han llegado a pensar, ante la falta de información, que la obra de la ex Fundición, de cual según el Tec Saltillo no existe expediente, se empezó a construir con recursos propios del Instituto, tales como cuotas de inscripción, cursos, servicio externo, posgrados, aportaciones de tecnológicos y servicios escolares, entre otros.

Con base en el Informe de Rendición de Cuentas 2010 del ITS, el Instituto contó ese año con un activo de 29 millones 242 mil 058.57 pesos por ingresos propios y gasto directo.

“No tenemos mucha información. Cuando se solicitó por transparencia se buscó y no se tiene. No sé de cuándo haya sido la obra esa. Buscamos en todo, a ver dónde había esa información. Ese recurso no es federal. De la Federación no es, ya nos dijeron que no se hizo ninguna ministración de recurso para esa obra.

“¿Se consiguió por el estado, por dónde se consiguió?, es lo que no se sabe exactamente. Ahora que llegamos en 2019 nos encontramos con que tenemos esa obra que no se finiquitó, al contrario, se demolió”, advierte Armando Nuncio González, subdirector de Planeación y Vinculación del ITS y quien durante la época en que se desarrolló dicho proyecto ocupaba un puesto de alta dirección en el Instituto.