La travesía por los libros de texto: de las fallas ortográficas a la controversia constitucional

En el minuto 4:51 de su discurso, se dirigió al Director General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, Mario Alfonso Chávez Campos. Volteó hacia donde se encontraba, lo saludó y le dijo: “coméntele a la secretaria y al señor presidente de la República, que lo de Coahuila no es una confrontación, y no lo va a ser, pues Coahuila sabrá resolver en tiempo y en forma cuál será el modelo a seguir este año, y lo hará de acuerdo con las maestras y maestros, con los líderes sindicales y con el Gobierno Federal”.

El ciclo iniciaba bajo los protocolos establecidos, sin contratiempos de logística. Sin embargo, su arranque es atípico y bajo los reflectores nacionales: este año el gobierno de Coahuila promovió una controversia constitucional para pedir que los libros de texto no sean entregados al Estado por no respetar la ruta legal para su elaboración.

“Empezamos a entregarlos (libros de texto) en algunos estados no se va a poder, muy pocos, porque ahí se amacollaron, así se dice en mi pueblo, algunos gobernadores con un ministro deshonesto de la Corte, que así rápido les dio un amparo. Pero eso no les va a funcionar, porque van a decidir los padres de familia y maestros. Ellos son los que van a decidir, no los gobernantes, ni autoridades corruptas”, dijo el presidente.

Coahuila es una de las dos entidades, junto con Chihuahua, que han promovido recursos legales para que no sea autorizada la distribución de libros de texto.

Ante los señalamientos del presidente, el gobernador Riquelme dijo durante el arranque del ciclo escolar que “en Coahuila estamos acostumbrados a levantar la mano y alzar la voz...hemos construido un gran sistema educativo que tenemos que mantener, y respondimos a las demandas de nuestra gente... hemos visto vacíos temáticos y contenidos inadecuados para nuestra niñez, pero los cuales deberán de ser analizados y explicados de forma gradual y conforme al desarrollo del alumnado”.

En medio de esta incertidumbre por los libros de texto, los datos: en el país hay 25.1 millones de personas en rezago educativo, según los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una cifra que tiene aumentos constantes desde la medición del 2016.

En Coahuila, 440 mil 300 personas están en rezago educativo, 8% más que en 2016, de acuerdo con los mismos datos del Coneval.