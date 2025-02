Los migrantes, entre el temor y la incertidumbre

En el albergue del Ejército de Salvación, Jony, un hondureño, quería pasar de forma legal, pero sus antecedentes de deportación le complicaban ese proceso. La guatemalteca Wendy confiaba que regresarían las citas. Su fe estaba depositada en Dios, aseguró. Daribel García, una hondureña de 18 años, viajaba con su hija de ocho meses y dijo que esperará los tiempos de Dios. Alfonzo Castellanos de 70 años, aseveró que tiene las pruebas para pedir asilo, aunque temía que lo deportaran a Honduras, su país natal. Marín Sánchez, otro hondureño, lamentó que en dos ocasiones le apareció su cita en el celular, pero no pudo confirmar las fotografías y con la cancelación de la CBP One, no sabía qué camino tomar. Sumaba un año trabajando en México.

Nelson, migrante venezolano no sabía si regresar a Monterrey o Ciudad de México. Santiago, migrante de 19 años, pidió dinero prestado para llegar a la frontera y el 20 de enero ya no supo cómo regresar. Joana, una migrante cubana, esperó cinco meses para solicitar asilo y se sintió paralizada al recibir la noticia de que su cita para pedir asilo fue cancelada. Andrés, migrante colombiano, quería llegar a Virginia, pero quedó varado en Piedras Negras sin saber qué hacer.

LA INCERTIDUMBRE Y DESESPERACIÓN

Para personas migrantes que fueron rechazados de última hora a pesar de tener una cita programada, su plan es esperar, según la mayoría de los testimonios recabados. Y en dado caso que no haya solución, llegar a ciudades como Monterrey o Ciudad de México. El objetivo, después de la noticia de la eliminación de la CBP One, sigue siendo para muchos, Estados Unidos.

“Regresar a trabajar y esperar”, dijo Nelson, migrante venezolano sobre sus opciones. “Mi plan es esperar qué pasa, a ver si de golpe hay una solución”, comentó Santiago, un venezolano de 19 años cuya cita estaba programada para el 21 de enero.

Muchos migrantes avanzaron a la frontera días antes de su cita con las autoridades de Estados Unidos, lo que representó un gasto. “Yo vendí mi motocicleta y un taller”, dijo un migrante en el albergue del Ejército de Salvación. “Otros vendieron todo y no tienen ya nada en Honduras”, lo secundó otro migrante varado.

El Mayor Miguel Ángel Rodríguez, encargado del albergue Ejército de Salvación en Piedras Negras, contó que la noticia de la cancelación de la aplicación CBP One fue devastadora. Relató que muchos migrantes que esperaban por una cita, decidieron aventarse al río y entregarse a las autoridades.

“Al momento que cierran la puerta, buscan salir por la ventana. Muchos de ellos decidieron salir por el río o buscar otra manera de cómo ingresar de forma ilegal”.

Sin embargo, el Mayor del Ejército de Salvación refirió que grupos de migrantes que se entregaron, se comunicaron con el albergue para avisar que los iban a regresar a su país de origen.

A esto se añade el endurecimiento en la vigilancia de las fronteras o la militarización de estas. En la frontera coahuilense, particularmente en Eagle Pass y Piedras Negras, el gobierno de Texas ha instalado una alambrada de púas, vallas, ha colocado contenedores y ha instalado boyas acuáticas para impedir el paso.

Albero Xicoténcatl Carrasco lamentó que con la instalación del muro flotante en la frontera de Piedras Negras y la militarización de la frontera sur, se incrementen las medidas físicas para impedir el paso de migrantes.

El incremento en las medidas se traduce en más detenciones. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés), las detenciones, o encuentros como lo llaman las autoridades en aquel país, se han incrementado: en 2019 (año fiscal en Estados Unidos), antes de la pandemia, se tiene registro de 851 mil 508 encuentros, pero para 2023 se llegó a 2 millones 45 mil 838. El año pasado fueron un millón 530 mil 523 encuentros.

Entre esas detenciones también hay mexicanos y a pesar de lo que aseguran las autoridades federales, las cifras son altas y han crecido. Mientras que en 2019 se documentaron 166 mil 468 encuentros de mexicanos que cruzaron ilegalmente, en 2024 fueron 502 mil 279, un aumento del 202 por ciento.

De acuerdo con datos públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores , de 2021 a junio de 2024 hay un registro de 2 mil 24 personas mexicanas fallecidas en su intento de cruce indocumentado hacia los Estados Unidos.

Hasta junio de 2024 se tenían 205 fallecimientos, la mayoría en el cruce por la frontera de Tucson; en segundo lugar, la frontera de El Paso y en tercer lugar, Eagle Pass.

La causa principal desde el 2022, es por “complicaciones de salud”, aunque a nivel variable la de mayor cantidad es la de “otras causas”.

El problema es grave también por la falta de registro o las no identificaciones de migrantes muertos: en 2019 se tiene registro de 181 personas fallecidas no identificadas. Para 2020, a pesar de ser año de pandemia, se registraron 216 personas fallecidas no identificadas y para 2021 aumentó a 294, el mayor registro que se tenga en los últimos seis años. En 2022 la cifra fue de 258 personas, en 2023 de 268 y en el primer semestre de 2024 sumaban 98 casos de personas fallecidas en su intento de cruzar, que no fueron identificadas. En todos los casos se presume que son de nacionalidad mexicana.