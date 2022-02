Miriam es víctima del matrimonio forzado: fue vendida por su padre cuando era menor de edad y obligada a casarse con un hombre 11 años mayor que ella. Su esposo por ley, el hombre que la compró, la embarazó una vez. Después una segunda vez antes de migrar a Estados Unidos. Como ya no estaba, el hombre no quiso reconocer a su segundo hijo y Miriam intentó abortar. Pero no pudo.

Hace tres años caminaba ...