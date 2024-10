Estaba nublado y frío el día que Brenda, quién sabe con qué fuerzas, atravesó el corredor de maternidad con los brazos vacíos. A su alrededor otras mamás cargaban felices a sus recién nacidos. Ella en cambio, llevaba a cuestas una inmensa pena.

Cuando por fin logró recorrer aquel pasillo que le pareció eterno, salió del hospital, subió a su automóvil y estalló en un amargo llanto.

En México, cada año, se registran más de 25 mil defunciones fetales, como se le denomina a la pérdida de un bebé después de la semana 12 de gestación. En el mundo esta cifra alcanza los dos millones y se estima que el 1% de los embarazos no llega a término. En Coahuila se contabilizaron un total de 632 muertes fetales en el 2022, año del último registro hecho por el INEGI.

Estas cifras exentan las pérdidas ocurridas en los primeros tres meses del embarazo, que se catalogan como un aborto y en las que no se emite un certificado de defunción.

El bebé de Brenda vivió en su vientre durante 36 semanas en las que no hubo ningún signo de alarma. Tan solo un día antes de que el corazoncito de Daniel dejara de latir, Brenda recibió decenas de regalos y buenos deseos en su baby shower.

De pronto su primer bebé no se remolineaba como ya era costumbre, lo que empezó a preocuparle al punto de salir corriendo al hospital a mitad de la madrugada.

El 83% de los casos de muerte fetal ocurre antes del parto, mientras que el resto sucede durante el alumbramiento. Las principales causas, en embarazos avanzados, son procesos infecciosos que pueden derivar en amenazas de aborto o parto prematuro, ruptura prematura de membrana e infecciones intrauterinas.

Asimismo, algunos trastornos que pueda tener la paciente como diabetes pregestacional, patología tiroidea, presión alta, entre otros; o bien, enfermedades propias de la gestación como diabetes gestacional o preeclampsia.

Lo anterior lo detalla la ginecobstetra Ariadna Ristori, quien aclara que también pueden presentarse causas inexplicables.

Los padres de Daniel nunca sabrán cuál fue el motivo de su fallecimiento. Al no poder determinar el origen del deceso, la alternativa era una necropsia que en aquel momento rechazaron al sentir que era demasiado invasiva.

“Imaginarnos el proceso, aunque él ya no estuviera vivo, pues nos ocasionaba un dolor más”, recuerda Brenda.

Durante los siguientes días en los que estuvo hospitalizada en la Clínica No 1 del IMSS en Saltillo, fue víctima de violencia obstétrica en sus múltiples formas.

Desde la falta de información sobre el procedimiento al que sería sometida, hasta la aplicación de elevadas dosis de oxitocina que le provocarían fuertes contracciones, incluso después del parto.

“Nadie nos decía si iba a ser un parto o una cesárea (...) yo le decía (a la doctora) que quería una cesárea, pero me sentí ignorada totalmente, no me dijo ni sí se puede, ni no se puede, se dio la media vuelta y se fue”.

Al dolor por la pérdida de su hijo, se sumó la confusión y la tristeza por el trato frío y deshumanizado, así como la poca o nula empatía de la mayoría del personal sanitario.

De acuerdo con la UNICEF, para muchas mujeres la pérdida de un hijo y la atención que reciben posteriormente tiene consecuencias sobre su perspectiva de la vida y la muerte, su autoestima e incluso su propia identidad.

Una de las peores partes de aquella pesadilla, recuerda Brenda, fue haber quedado suspendida en una especie de limbo hospitalario: en la sala de partos ella no era prioridad, frente a otras 12 mamás que estaban ahí, a punto de tener a sus bebés vivos.

Tras cinco horas de contracciones sin el acompañamiento adecuado, finalmente fue llevada a la sala de expulsión, donde su hijo nació sin vida el 8 de octubre de 2019.