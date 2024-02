En cuanto a su problema de cadera dijo el veterinario que ya no tenía remedio, que no había nada que hacer, que así iba a quedar, caminando como una foca.

“El día que la andábamos recogiendo los dueños se hicieron los que no la conocían, ‘no’, dijeron, ‘llegó sola’”, narra Miriam.

La dueña se negó, que ‘no, no, no’, que era su perra, la metió en su casa por unos días y luego la volvió a echar a la calle.

No era una criolla, como esas que suelen deambular por las calles y callejones de las grandes metrópolis. Parecía, más bien, perra de buena cría.

“Estamos ante una situación apocalíptica, de miedo, hay perros pa aventar pa’rriba y entre más perros haya, más posibilidades tienes de enfermedades. Hay un problema de salud pública ya muy serio”, dice un especialista en fauna doméstica, adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, que evita dar su nombre por no contar con la autorización del área de comunicación social del gobierno estatal para dar esta entrevista.

El documento Ciencia Ciudadana Perro Callejero, publicado por la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) de Coahuila, consigna que entre algunos de los problemas que desencadena el fenómeno de los perros de la calle están los ataques a personas y a otros animales, vectores de enfermedades transmisibles a humanos, otros perros y otras especies; fecalismo al aire libre, reproducción no deseada, daños a materiales o a la infraestructura y chuchos sujetos a maltrato, como Olivia.

La dependencia no ahonda sobre la naturaleza ni estatus de las querellas.

Sin cultura de esterilización

Según el documento Resultado de Encuestas Sobre Bienestar Animal en Coahuila 2018-2022 Comparativo con 2012, publicado por la SMA, mientras que en 2012 el 10 por ciento de los entrevistados dijo sí tener a sus mascotas esterilizadas, para 2022, el 46 por ciento afirmó que sus perros ya estaban operados.

La misma fuente revela que en Saltillo se esterilizan al año entre 10 mil y 15 mil perros de todas las razas, tamaños, colores y tallas.

Sin embargo, a decir de especialistas en recursos naturales consultados por SEMANARIO, la práctica de la esterilización es insuficiente.

“Aquí lo más importante para evitar la sobrepoblación es hacer campañas masivas de esterilización”, exhorta Blanca Nelly Hernández Torres, presidenta de Rescatando Cachorros Fundación Sofi, con sede en Monterrey, que tiene por vocación rescatar y conseguir casa a perros callejeros de todo el noreste del país.

Pero para Juany Parga, miembro del Patronato Ambiental Coahuilense que aglutina a diferentes asociaciones defensoras de animales y rescatistas independientes del estado, en México no existe la cultura de la esterilización.

“Si así fuera... nos evitaríamos todo esto, si hubiera dueños responsables, pero esta es la razón de que haya tanto abandono, tanta sobrepoblación de perros. Nosotros ponemos nuestro granito de arena como Patronato y hacemos campañas de esterilización. Vamos a las colonias marginadas, donde hay más problemática. Es nuestra contribución a la sociedad porque la esterilización yo creo que es el único método con el cual vamos a poder controlar”.

Y aunque, según la respuesta de la Dirección de Salud Pública Municipal a la solicitud de información folio 050103300005923, sobre la cantidad de sacrificios que realiza, la matanza de perros callejeros pasó de cuatro mil 504 en 2018, a tres mil 531 en 2023, Eduardo Adolfo Limón Balcázar, fundador de la asociación Rescatando Amigos de Hunter, asegura que la problemática de los perros vagos no ha disminuido en estos años, y al contrario, ha aumentado.

La prueba, dice, es que las asociaciones con mayor tiempo en el rescate de perros sin dueño y que tenían sus refugios ya establecidos, han debido recurrir a los hogares temporales, por la falta de espacio.

Alma Salinas Barrón, la presidenta de Alianza por los Derechos de los Animales en Coahuila, (ADAC), quien cuenta con el apoyo de tres hogares temporales para mascotas maltratadas y en abandono y que hoy brinda resguardo a cerca de 70 perros, dice que la misma sociedad los ha obligado a buscar ayuda en los llamados hogares de peso.

“Nosotros no creemos en los albergues porque eso nomás es para que la gente abuse y vaya y te dejen a sus perros o te estén pidiendo, ‘recíbeme a mi perro, porque ya no lo quiero’. Viene la gente y deja los perros. ‘ah, aquí rescatan perros’, te los dejan amarrados. De eso no se trata, los dueños deben de responsabilizarse de sus animales”.

Los hogares temporales o de paso son aquellas casas de ciudadanos, amantes de los animales, adaptadas para albergar a perros y felinos de la calle, en tanto se les consigue adoptante.

“Ya no hay espacio en ningún lado. Algunas asociaciones con más experiencia tienen su albergue, pero están saturados. A mi consideración, nosotros, las asociaciones de rescate, no deberíamos de existir, por el simple hecho de que los gatos y perros callejeros no deberían de existir”, dice Eduardo Limón, también estudiante del octavo semestre de la carrera de biología en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

No obstante, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila, estima que en Saltillo entre 500 y 800 perros sin dueño viven actualmente en refugios y hogares temporales.