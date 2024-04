“Muchos de los asuntos que están ahí no son de prisión preventiva oficiosa. No es lo mismo castigar un robo que castigar un secuestro ni es lo mismo sancionar un fraude que sancionar una violación. Vas a encontrarte delitos graves, pero es altamente probable que una persona por delitos de daños, lesiones o patrimoniales, como robo con administración fraudulenta, abuso de confianza, no tengan que estar adentro”, dice Jaime Luna Silva, maestro en derecho con especialización en juicios orales y experto en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

“Hay medidas muy adecuadas, de hecho, hay unas muy interesantes que creo que atacan realmente el problema que hay, pero como que la gente nada más conoce la prisión y ya.... Lamentablemente la percepción social es que si no hay prisión no hay justicia... La verdad de las cosas es que no debería ser así, la prisión debe ser lo último que se debe de aplicar.

“Aunque no lo hayas alargado tú con tu defensa, pero si no solicitas que te quiten esa medida de prisión preventiva o tu abogado no lo solicita, entonces sigues en prisión de manera indefinida y hay gente que se queda ahí, olvidada”.

UNA PENA ANTICIPADA

La crítica principal a esta medida, catalogada como de “inconvencional” por la CIDH, es que viola el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice:

“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.”.

“¿Qué sucede?, que la prisión preventiva se contrapone con el principio de presunción de inocencia, entonces ahí ya tenemos un conflicto porque luego el artículo 19 de la Constitución me dice que en determinados delitos me tiene que aplicar una pena anticipada. Voy a terminar pasando todo mi proceso en prisión, aun y cuando al final me declaren inocente yo ya padecí una pena, me aplicaron la sanción sin saber si era inocente o no.

“Termina la familia del acusado perdiendo sus ahorros, sus propiedades, sus bienes, es un desgaste económico y emocional muy fuerte. Hay abogados que no responden o que nada más se quedan con el dinero y ya, no solucionan el problema, los dejan abandonados”, subraya Ana Bel Rodríguez González, maestra y doctora en derecho penal.

Pese a que las leyes nacionales establecen que la prisión preventiva debe aplicarse oficiosamente en los casos en los que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del inculpado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, algunos penalista aseguran que se ha abusado de ella.

El jurisconsulto Jaime Luna Silva advierte que, en muchas ocasiones, por comodidad de los jueces, ya que imponer una prisión preventiva justificada requiere abrir el debate y hacer un análisis de la necesidad de la medida, frente a las circunstancias particulares del caso.

“Para ahorrarse trabajo ponen la oficiosa, sí porque está bien padre, dices ‘su señoría se trata de un delito grave’, ‘ah perfecto, vas padentro’, y ni te preguntan, ‘vas padentro’. Hay mucha gente que siendo inocente está dentro sin derecho a ser escuchado”.

En contraste, Griselda Elizalde Castellanos, magistrada súper numeraria, presidenta de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, comenta que en el Estado ya empiezan a generarse criterios sobre la pertinencia de esta medida, atendiendo al principio de libertad personal.

“Y lanzan esta pregunta, ¿qué me hace pensar que, por ejemplo, Griselda Elizalde no se va a quedar en el lugar donde lleva su proceso, que se va a sustraer de la acción de la justicia?, y ahí empieza el debate y la obligación que se nos impone ahora de abrir el mismo, la oportunidad que tenga yo de justificarte y decirte ‘mira, no me voy a ir del lugar donde se lleva mi proceso porque aquí vivo, aquí están mis redes de apoyo, tengo un trabajo, me citaste y estoy aquí, no he inobservado y en automático no me puedes afectar ese derecho que yo tengo a mi libertad’. De los bienes más preciados, después de la vida, tenemos la libertad. Ahorita estamos focalizando mucho el debate de las medidas cautelares, que no sea de manera oficiosa...”.