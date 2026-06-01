Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuánto ganan? ¿Qué estudiaron?, y ¿qué propuestas tienen las candidaturas de los distritos en Saltillo que buscan llegar al Congreso? Semanario pone sobre la mesa una radiografía de quienes buscan formar parte de la próxima legislatura. Caras nuevas, pero mismos grupos, mismas familias, así define Felipe de Jesús Balderas Sánchez, profesor Investigador del departamento de Estudios Humanísticos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, el actual proceso para la elección de diputados en Coahuila. La falta de comunicación de planteamientos o proyectos de las y los candidatos, ha sido la constante en estas campañas políticas, desde el inicio, y rumbo al día de la jornada. “Probablemente, será porque no los tengan. Lo que manejan son temas motivacionales, la clásica jerga del cambio y todo lo relacionado con él. En otro momento era PAN contra PRI, ahora es PRI contra MORENA. En concreto se trata de ver quien muestra más músculo”, apunta Balderas Sánchez. Sin embargo, advierte, que las redes tejidas del priismo durante casi 100 años atrás son un obstáculo muy alto para MORENA, que ostenta como lo más fuerte en su discurso la crítica al moreirato. “Lo otro es el discurso por parte del PRI sobre la concentración de poder de MORENA”, expone Balderas. En la batalla mediática que libran los aspirantes a ocupar una curul, se nota la falta de ideas sólidas en las arengas de unos y otros, la ausencia de creatividad, de argumentos y de propuestas. SEMANARIO realizó un análisis de las propuestas que las y los candidatos escribieron en la plataforma Conóceles del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Con base en ello, encontró que la temática que más se repite es la de salud mental y prevención de adicciones, pues múltiples candidatos proponen convertir la salud mental en una prioridad de la agenda pública. Un segundo tema es el del empoderamiento de la mujer y propuestas vinculadas a la atención integral a víctimas de violencia con acompañamiento psicológico y legal. Un tercer tema es el de la seguridad y prevención del delito, en el que se aborda bajo el esquema de “blindar” colonias, fortalecer policía de proximidad o uso de inteligencia preventiva. “Lo que veremos será un pre de lo que se vivirá en 2027. Las promesas de iniciativas de ley siguen siendo las mismas de hace unas cuantas legislaturas. Fluctúan en temas como la escasez del agua, el desarrollo económico regional, los derechos laborales, la vivienda, la inseguridad y el apoyo a las mujeres en temas de vulnerabilidad. Nada nuevo”, precisa Felipe Balderas. Basado en las currículas presentadas ante el IEC, al menos 22 candidaturas de Saltillo proponen formalmente reformas, iniciativas o nuevas leyes para el estado de Coahuila como una Ley de Reparación del Daño por Discriminación o una Ley de Prevención del Suicidio.

Sobre el nivel de las campañas, el profesor investigador responde que es difícil cuando no hay contiendas internas, cuando hay una designación a modo, donde entran en juego intereses familiares y de gente formada en la fila de los partidos, exigiendo las oportunidades. “Cuando de tiempo atrás ya están designados los candidatos. La falta de contienda interna es solo la muestra de lo que están hechos los partidos en Coahuila, donde el PAN, como comentario aparte, sigue durmiendo el sueño de los justos. Desde esa perspectiva se pierde completamente el nivel y la calidad”. Con relación a los cuadros o perfiles de los contendientes, dice que en algunos casos se trata de chicos y chicas de la familia revolucionaria que no cuentan con formación en filosofía política, administración pública, democracia, ciudadanía, finanzas públicas, transparencia, rendición de cuentas, entre otros temas fundamentales para el desempeño de un legislador. Entre las candidaturas en los distritos de Saltillo, existen cuatro perfiles de menos de 30 años (todos de México Avante) y cinco más entre 31 y 33 años. Del total de candidatas y candidatos, únicamente una de ellas, Adriana Patricia Peña Contreras, tiene doctorado; nueve tienen maestría, 11 cuentan con licenciatura y ocho no cuentan con licenciatura o la están cursando. De ahí que el tenor de las prédicas ha sido, a pesar de lo corto de la campaña, más de defensa que de propuestas, estrategia que hasta ahora no ha despertado el interés de la ciudadanía. “Convendría realizar una encuesta para ver el nivel de entusiasmo que existe, y que la sociedad se dé cuenta de cómo este tipo de elecciones requieren más que candidatos para levantar los ánimos. Aunque el Congreso es fundamental entre los niveles de gobierno, no representa mucho para la ciudadanía, en virtud, también, de la poca visibilidad que han tenido los candidatos. Lo otro es la nebulosidad que tienen algunos candidatos y que no contribuye a calentar la campaña. Basta con que usted vea los espectaculares, los nombres y apellidos para que saque conclusiones de que se trata”, expone. A continuación, SEMANARIO pone sobre la mesa los perfiles y las propuestas de las 28 candidaturas a los distritos 13, 14, 15 y 16 de Saltillo, con base a lo publicada en la plataforma Conóceles:

TRANSPORTE Y SEGURIDAD HÍDRICA, TEMAS AUSENTES Entre los temas ausentes en las agendas de los aspirantes, o las propuestas que no se han abordado con suficiencia, Felipe de Jesús Balderas Sánchez destaca, en primera instancia, el del transporte. “Y no lo han tocado porque no hay esperanza de resolver la situación que enfrentan muchos ciudadanos que viven en la periferia, y que tienen que hacer esperas largas para tomar un autobús, 21 rutas en la ciudad no son suficientes. Ni el propio gobernador ha podido con esa promesa de campaña que hizo cuando llegó al poder. No se sabe si tienen planes sobre la modernización del transporte metropolitano, de meter en cintura a las empresas de transporte de personal, que son un dolor permanente de cabeza a cualquier hora, por toda la ciudad”. Al menos seis candidaturas tocan el tema del transporte, pero se reduce a buscar “mejores condiciones de las unidades”, “mejorar el transporte”, “modificar el presupuesto estatal”, “creación de nuevas rutas alimentadoras” o “apoyo mensual para transporte a jóvenes deportistas”. Otro punto que no han tocado con profundidad los candidatos a diputado local, es el de la seguridad hídrica, hablan de ello, reconoce Balderas, pero no dicen cómo solucionarán la problemática de las colonias sin agua. “No se ha analizado el tema del crecimiento de la ciudad, la sequía y la sobreexplotación de los mantos acuíferos, que ponen en riesgo la distribución del vital líquido ¿Qué harán con este tema? Por eso no hablan de ello ¿Tendrá alguna iniciativa con proyecto para la captación de agua?”, cuestiona el profesor investigador del ITESM. La creación de iniciativas de ley para regular el crecimiento urbano, los costos elevados de los servicios públicos, la calidad del aire, que ha ocasionado constantes enfermedades respiratorias, se están convirtiendo, desde hace tiempo, en un hoyo negro al que no quiere enfrentarse el congreso creando mejores legislaciones medioambientales. “Que permitan, por ejemplo, la instauración de estaciones de monitoreo ambiental, programas de reducción de contaminantes. Está claro, la colusión de familias dueñas de las empresas y quienes gobiernan, no permite caminar en ese sentido. De ahí la incapacidad o la ausencia de estos temas en el discurso y, por supuesto, de acciones concretas”, señala.