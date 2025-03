Sobrevivió a la tortura en prisión, se hizo abogado y hoy pelea por su justicia

Eduardo había abandonado el secundario apenas cursaba el primer grado porque no le gustaba la escuela, pensaba que no era lo de él, que no era su fuerte, que no era bueno para eso.

“Me dice, ´¿que tú eres abogado?’, le digo, ‘sí soy abogado’, y me dijo ‘pos aquí no vas a andar haciendo demandas, porque aquí la mera verga soy yo. Aquí no me vas a alborotar a la gente’”.

“Las personas sentenciadas no están sentenciadas por el delito de tortura, están sentenciadas por otro delito”, me aclara una tarde en su oficina, Ariana Dordelly Hernández, la fiscal especializada en la investigación del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumaos o degradantes.

“Hasta el momento no se ha logrado la judicialización de algún caso por delito de tortura, por no haberse acreditado la comisión”, leo en una tarjeta informativa que me envió la FGE.

Me cuenta Eduardo, entre sorbo y sorbo de café, pero no se quiebra.

Aquí noto que Eduardo zafa de contarme ese tramo de su pasado, no me lo dice, pero yo lo intuyo y renuncio a insistir.

“Ya que estuve encerrado en la celda se arrimó y dijo “¿quién te golpeó?”, no le contesté y me decía ‘mírame, ¿quién te golpeó?”. Me quedé en silencio y “dijo aquí nadie te golpeó, aquí nadie te hizo nada, ¿está claro?” y asentí con la cabeza. Y todos los días iba a la celda donde me encontraba, y me decía ‘date la vuelta’, para que le enseñara lo que me había hecho”.

Dordelly Hernández, la fiscal responsable de investigar el delito de tortura en el estado, me explica que se dice probable delito de tortura, “porque muchas veces no encuadra el delito, entonces se reclasifica el mismo, y normalmente da para abusos violentos por parte de la autoridad, que ese es otro delito”.

“Todavía no me curaba, no me querían recibir en Hermosillo. Yo tenía unas cascarotas en las nalgas así... No me podía mover porque se me hacía como una llaguita y sangraba, pero bien gacho. Al final de cuentas me dejaron ahí, pero nunca denunció el penal de Hermosillo y debió de haber denunciado”.

“Y en la mañana que hablé a mi casa, me dijeron. Estaba el velorio de mi mamá cuando llamé. Una semana antes le dije, ‘eh amá ya voy a salir, no te me vayas a morir’, y me dijo, ‘no, te voy a espera’. A la semana ya estaba muerta”.

Se cuidaban los verdugos de no estropearles la cara, tal y como dictan los cánones no escritos de la tortura.

“Pasó el motín y estaban buscando a los responsables y los internos, por tal de que ya no les pegaran, decían que no tenían que ver y le echaban la culpa a otro, y luego el otro hacía lo mismo, a otro, y a otro y así se iba la cadenita. Decían ‘no, el que andaba era fulano, al que vi yo fue a zutano’, para que ya no le pegaran más. Ingresó el Ejército, a mí me pegaron un buen. Ya no me podía levantar, estaba tirado. Iban y me pagaban porque pensaban que era broma que no me podía levantar y pos ya decían, ‘no, a ese ya déjalo’”.

“Dice que él ni siquiera dijo nada, nomás firmó hojas en blanco, dice, ‘no sé qué le pusieron’, es la declaración esa en la que me inculpan a mí, pero dice que él tampoco fue... Le dijo al juez que él no reconocía su declaración porque había sido torturado.

“Eduardo era uno de los... como dos o tres que tenían más de un expediente. Él siempre me dijo ‘fui culpable de uno’. Yo nunca preguntaba, me dijo ‘yo soy culpable de uno, pero me están metiendo la mula de otros y me sembraron delitos’”, me platica Jackie Campbell.

“En la última audiencia le dijo al juez ‘es que yo a él ni lo conozco’, y está en el expediente, ‘yo nunca dije eso, a mí nomás me dieron hojas a firmar’. Y aun así el juez me condenó”, dice Eduardo.

“En la orden venía que si no me mostraban con el actuario, él tenía la facultad de ir por el ejército para poder ingresar a verme”.

“Llegó y lo aventó, le digo ‘eh una pluma’, pero como lo revisaban se las ingenió y nomás me llevó la punta. Le dice al celador, ‘¿le puedo dar un rollo?’, dice el guardia ‘ah sí, dáselo’, me da un rollo de papel pal baño”.

Con el paso de los días me pediría que no lo pusiera en la nota.

***

En prisión querían que Eduardo confesara dónde y cómo operaban los zetas en Saltillo.

Era 2011.

Esa vez el programa de tortura incluyó también golpes en el estómago y asfixia con la bolsa.

“Te ponían boca abajo, en el suelo, esposado. Uno te agarraba de las piernas, otro se sentaba arriba de ti y te metía la bolsa por la cabeza”.

Eduardo dice que sentía como si te quisiera estallar el cerebro.

“A partir de ahí fueron muchas torturas porque el director Miguel Ángel me recomendaba con otros directores. Ya ese director no me quería”.

Que lo recomendaba, dice Eduardo, como reo de tortura.

Así se lo dijo Estrada Picena a Eduardo, luego de su ingreso por segunda vez al penal de Piedras Negras, y después de que los escoltas del director lo sacaron una noche de su celda para tundirlo.

Horas antes a Eduardo lo habían llevado, con las manos esposadas a su última audiencia.

Fue el 12 de junio de 2017.

“Me dieron una chinga machín”.

Imagino a Eduardo en el piso, desnudo y con las costillas rotas.

A la mañana siguiente, como a las 11:00, Estrada Picena se presentó en la celda de Eduardo para suministrarle una dosis de amenazas.

“Dice ‘¿qué güey?’, dice ‘te voy a tratar como a un animal güey, porque tú eres un animal, no entiendes’. Le dije ‘el que es un animal es usted. Usted debería estar aquí en lugar de yo, porque usted sabe que es un delincuente, un matón, un psicópata. Usted debería de estar encerrado, no sé por qué anda suelto’. No dijo nada y se fue”.

Por esos días una actuaria había ido al Cereso para entregarle a Eduardo una notificación judicial.

Junto a la firma de recibido la actuaria leyó un mensaje de Eduardo que decía “auxilio, me están torturando”, escrito con letra dolorida.

“Lo lee la actuaria y los escoltas del director que estaban en un lado. Dice uno ‘ah ira le puso, le escribió ahí’, y le dije ‘no, sí, te voy a meter a la cárcel, porque tú fuiste de los que me pegaron ayer’”.

Ese papel contaría como una denuncia en contra del jefe de la cárcel y su cohorte.

Como a la hora volvió la actuaria con otro papel donde decía que a Eduardo no lo podían molestar más.

Al día siguiente Estrada Picena lo mandó traer a su oficina, quería, dijo, que se retractara de la demanda.

“Dice, ‘¿qué güey, qué necesitas?’, así como si nada. Le digo ‘no pos atención médica...Me quebraron las costillas’, y dijo, ‘¿qué güey, me vas a quitar la demanda o qué?’, le digo ‘nombre, es que usted no entiende. Yo a usted qué le debo, yo en mi vida lo he visto, yo nunca lo he mirado’. Le digo, ‘¿se acuerda de lo que me hizo en Torreón?, mire lo que me acaba de hacer otra vez ¿De dónde me conoce o qué le debo...?’. Me dijo ‘no es que así te recomendaron güey’”.

Estrada Picena ordenó entonces a sus escoltas que lo llevaran al hospital y le dieran medicamento.

A su regreso, como un escarmiento, Eduardo fue trasladado por orden de Estrada Picena a unas celdas ruinosas.

“Y otra vez me habló a su oficina, le dije, ‘usted no tiene palabra, si me va a matar o va a hacer lo que va a hacer, pos hágalo. Usted puede hacer lo que quiera, pero yo no le voy a quitar nada de demanda. Usted está enfermo, no sé qué tiene en la cabeza. Usted no es humano ¿A poco le gustaría que a un hermano de usted lo trataran así o a su papá o a su hijo?, ¿cómo sentiría usted’, y le dice al custodio, ‘ya llévatelo de aquí, llévatelo’”.

***

El 12 de diciembre de 2017 a Eduardo lo cambiaron a la cárcel de Torreón, y otra vez la tortura.

El verdugo en turno sería Israel Frías Luna, su director, a quien recuerdo por una fotografía difundida a principios de 2018 en los noticieros nacionales y en la que aparece encañonando con una pistola a un médico del reclusorio.