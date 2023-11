Ahora tienen hasta una pequeña bocina, de esas con entrada para usb y ondas de radio, donde la familia oye música y noticias, a diferencia de antes que Tuxtepec se hallaba aislado del mundo, que a Tuxtepec no llegaban las novedades sobre guerras ni huracanes devastadores, tampoco Teresa.

Guadalupe me cuenta que hace muy poco no tenía tele, pero ya va para un mes que les regalaron ésta.

Me pregunto si la pobreza de Teresa incluía una casa de adobe en medio del desierto, sin luz eléctrica ni televisión, como la de Guadalupe.

Me platica Guadalupe, que casi ni parpadea, que casi ni me pela en el momento en que la malvada Teresa urde su próximo plan para conseguir el amor del hombre apuesto y millonario que habrá de sacarla de la pobreza.

No había radio, qué esperanzas que hubiera televisión, y en su casa su familia iluminaba las tinieblas que eran las noches de Tuxtepec con veladoras o un quinquecito, esas rústicas lámparas con tanque y tubo de cristal que alumbraban poniéndoles gas–petróleo y una mecha.

Todavía hasta no hace mucho María Guadalupe no hubiera pensado, ni por asomo, estar así, como está ahora: recostada cómodamente en su cama, mirando una telenovela en la televisión, porque en su pueblo natal que es Tanque Tuxtepec no había energía eléctrica ni luz.

Más tarde me enteraré, gracias a una fuente de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE), que no quiere que aparezca su nombre ni puesto, que Coahuila ocupa el tercer lugar por su grado de electrificación a nivel nacional, solo después de Nuevo León, primer lugar, y la Ciudad de México, segundo lugar.

Al paso de los años los paneles se descompusieron, ya no jalaron, caducaron, se quemaron, perdieron su vida útil y las pilas, que almacenaban la energía del sol y la transfundían a los pocos aparatos con los que contaban las familias del rancho, bajaron su potencia y todo volvió a quedar a oscuras, como antes.

Que se alumbraban con quinqué me cuenta Carlos.

Y yo me digo que deberían conservarlo como pieza de museo, porque de esos han de quedar muy pocos, si acaso unos cuantos en todo el cosmos.

“Porque ya estaban totalmente a oscuras, El refrigerador es para las personas mayores que... algunos emigraron años atrás por el tema de la insulina, porque tiene que estar refrigerada y no solamente la insulina, otro tipo de medicamentos que ocupan refrigerar y, lo principal, los alimentos”.

Y yo me digo hasta dónde es capaz de llegar el ingenio del hombre cuando los medios de sobrevivencia son escasos.

Entonces me acuerdo de El Realito, otro ejido de Ramos Arizpe enclavado en las gargantas de la tierra, y en el que las familias, cuando se iba la luz, en El Realito sí tienen energía de la CFE, cavaban hoyos en el suelo, los llenaban con agua, metían los alimentos perecederos, tapaban los hoyos con un retazo de madera o lo que fuera, y así preservaban los víveres.

Le pregunto a don Cruz que cómo le hacían años atrás para tomar cerveza fría, cuando en Tuxtepec no había cómo, con qué ni dónde diablos conectar un refrigerador y ni refrigeradores había.

Yo pensaba que las familias de Tuxtepec serían más numerosas por aquello de que no había televisión, la noche a la luz de las veladoras, el quinqué... igual y se presta para la onda romántica.

En el rancho no había luz y la pareja se alumbraba con un improvisado quinqué que fabricaron utilizando un frasquito de nescafé con su tapa de lámina agujereada por el centro, ponían gas – petróleo, metían un mechón de trapo por el agujero de la tapa, le prendían fuego al mechón y listo, después era la humareda.

-A veces que está muy nublado sí se baja poquito, pero pa aluzarse sí hay. A lo mejor pa la lavadora o el refri ya no, pero pa aluzarse, sí, pa la tele.

-¿Y qué pasa con el equipo cuando no hay sol, que está nublado?, interrogo a Sabino.

Sólo que para usarla Iracema debe desconectar el refri, la televisión, todo aparato que consuma energía y lavar dos o tres horas porque si no, dice, se bajan las pilas.

Luca no es pendenciero.

Jordán que conoce a su perro desde que era un cachorro, “yo lo desteté”, dice que no habrá trifulca y no la hay.

Parece que Luca, el criollo grande, canela y fibroso del fotógrafo Jordán, no le ha caído bien al Yaqui y el Yaqui amaga con aporrearlo, pero no lo aporrea.

“Es una población que ha venido disminuyendo por cuestiones de trabajo, climatológicas, de la sequía, que sí afecta, pero estamos luchando por mantener los pueblos”, me dice García Zertuche.

“Esta casita que está aquí se fueron y ya no vinieron y otra que está allá también ya no regresaron”, dice Sabino.

En Tuxtepec no hay trabajo.

En mi recorrido por Tuxtepec he visto varias casas abandonadas, como ruinas fantasmas de un pueblo fantasma.

Al último salen con que no, que les van a traer pilas pa que jalen los paneles solares, de perdido.

A Sabino le cuesta entender cómo en Tuxtepec no ha llegado la luz de la CFE, cuando en Plan de Guadalupe y General Coss, oficialmente nombrado Ejido Reata, los ranchos más próximos al pueblo, hay postería y cables.

“Ya no alcanzó a ver el refri, no lo alcanzó”, dice.

La enciende y una luz blanquecina se esparce por la sala de Anacleto y deja al descubierto sus pocos muebles: un sofá, una mesa, el estéreo, el refrigerador ecológico que a Anacleto le otorgó el gobierno de Ramos Arizpe y que su esposa ya no alcanzó a ver porque se murió.

El recuerdo de los años sin luz

Avanza la tarde.

Ahora estoy guareciéndome del sol bajo un cobertizo, esperando a Marcelo Guerra, el comisariado del pueblo, en el solar de su casa con cobertizo.

Él mismo lo levantó para proteger un poco su vivienda del calor que, según me cuenta la gente de acá, este año castigó al rancho como nunca.

Imagino los paneles de Tuxtepec absorbiendo y escupiendo energía solar a raudales.

En eso estoy cuando miro a un hombre a caballo que se acerca, es Marcelo.

Le pregunto cómo pasó su infancia en Tuxtepec, dice que a oscuras.

Saliendo de la primaria era llegar a casa y hacer las tareas, antes de que cayera la noche.

No había televisión, sólo un vecino que vivía a la entrada del rancho, y que ya no pertenece a este mundo, tenía una tele que conectaba a una batería de carro y los chicos del Tuxtepec iban para ver las películas de Antonio Aguilar.

Entonces en Tuxtepec solo unos cuantos tenían radio y las almas interrumpían sus quehaceres y se juntaban en montón alrededor del radio para oír Kalimán y El Ojo de Vidrio.

Ya nomás se imaginaban las escenas que iban entrando por el oído.

Qué tiempos los de las radionovelas, me digo.

Cuando Marcelo creció se mudó a Ramos Arizpe para buscar trabajo y lo encontró en una maquiladora.

Allá conoció a su esposa oaxaqueña, se casó y tuvo una cría.

A la muerte de su papá en 2021 Marcelo regresó a Tuxtepec a vivir con su madre. Aquí se quedó y eso es todo.

De pronto pierdo de vista a Jordán y a su perro Luca.

A lo lejos escucho como el zumbido de un dron, es el dron de Jordán que se ha ido para hacer unas fotos aéreas de Tuxtepec. Arte desde el cielo.

Hacia el ocaso doña Nicolasa González me invita a pasar a la sala de su casa, sillones, un abanico, recuerdos colgando de las paredes y en un rincón, sobre una rinconera, como una reina, su televisión.

Son las 5:00 y doña Nicolasa está picada con la novela de las 5:00.

Lo mismo de siempre: triángulos amorosos, ilusiones, decepciones, traiciones.

Hablamos de Tuxtepec: que está muy lejos, que la luz, que el camino es malo...

“Ya lo compusieron, estaba peor y decíamos que la carretera y que la carretera, dijo una señora ‘queremos la luz’, la luz la necesitamos más, la carretera cuando puede salir sale la gente y cuando no, no. La luz es de diario”, diserta Nicolasa.

Y dice que a pesar de todo ella de Tuxtepec no se va.

Aquí novió con su esposo, aquí se casó y tuvo sus hijos.

“Que nos vamos, yo, yo no me voy, porque pos, ¿dónde se está mejor que en el rancho? En la ciudad pagas luz, pagas agua, ¿y si no hay trabajo?, aquí pobremente nos la barajeamos...”.

En un extremo de la pieza miro el refrigerador nuevo que hace unos días le trajo a Nicolasa el ayuntamiento de Ramos, le pregunto si le ha funcionado bien y dice que sí, pero:

“Nomás que yo no lo quiero estrenar, pa que no se me acabe”, ríe.

Me despido de Nicolasa, le digo que ya es tarde y no me gustaría que la noche nos pillara en Tuxtepec de regreso por la brecha y en la carretera.

En la puerta de la casa de Nicolasa me topo con Jordán y su perro.

Nos vamos.