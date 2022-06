Señalan falta de médicos para interrupción de embarazos en Coahuila

Al menos 4 hospitales de la Secretaría de Salud en Coahuila no cuentan con médicos que practiquen la interrupción legal del embarazo pese a que la ley ya lo permite.

Aunque desde el pasado 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la criminalización del aborto, habitantes que dependan del Hospital General de Allende, Cuatro Ciénegas, Matamoros y Parras no podrían acceder pues ninguno de sus médicos son no objetores de consciencia, es decir, se niegan a practicar un aborto, incluso, cuando se trata de una violación.

Los 37 médicos no objetores de conciencia con los que cuenta Coahuila se encuentran en dichos hospitales, sino que hay 8 en Piedras Negras, 5 en el Hospital General de Acuña, 11 en Monclova, 6 en Torreón, dos más en Francisco I Madero y uno en los hospitales generales de Múzquiz, Sabinas, Rosita, San Pedro y Saltillo.

De acuerdo a la Ley Estatal de Salud, la objeción de conciencia es la negativa para acatar un deber médico por razones de conciencia ya sea por religión, ética, filosofía o ideologías, el cual aplica con la negativa de los médicos para practicar interrupciones voluntarias del embarazo, mientras que el personal del sector salud no objetor de conciencia hace lo contrario.

MÉDICOS CON TRATO DIGNO

Por su parte la Red de Aborto Seguro señaló que “aunque es un derecho de los médicos el poder elegir si son objetores o no, se requiere de más médicos y menor moralidad, porque en caso de que se requiera un aborto con urgencia no podrán acceder, no habrá médicos que puedan realizar esto procedimientos”, aseguró.

“Se requieren más médicos no objetores médicos y lleven a cabo dichos procedimientos con un trato digno a las mujeres que lo requieren, sobre todo un trato digno y una práctica respetuosa y humanitaria”, agregó la colectiva.