Ser peleonero es el lado más débil de AMLO, dice Silvano Aureoles ante ‘descalificaciones y linchamientos’

Al hablar sobre la aceptación del Presidente en el país, dijo que va para abajo en las mediciones, los números de ahora no son nada comparados con los que tenía cuando llegó al poder; “va para abajo porque no hay resultados” .

En México tenemos un Presidente de la República rijoso, que trae una “peleadera con todo mundo”, y ese es el punto más débil de Andrés Manuel López Obrador, consideró el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles .

También López Obrador está peleado con el sector educativo y todo el magisterio, con los académicos, los investigadores porque los descalifica a todos, y con las mujeres, después de cancelar las guarderías, “y cada 8 de marzo (Día Internacional de Mujer), ponen unas murallas ahí en el Palacio Nacional, y en todos los gobiernos estatales en donde gobierna este pseudo partido político, amurallan los palacios”.

Además, a quienes quieren ir a la marcha en defensa del INE, de rateros no los bajó. No se puede así, explicó Aureoles, algunos le contestan, pero otros no, y es porque están operando.