Subirán sueldos hasta 25% con nearshoring en Coahuila; generará crecimientos económico en próximos 20 años

El nearshoring, consistente en acercar la producción a los grandes mercados de consumo, traerá para Coahuila desarrollo económico con perspectiva de crecimiento en los próximos 20 años, en particular para las regiones Norte, Centro, Laguna y Sureste, con mejores salarios para los trabajadores, más derrama económica y estabilidad con la llegada de nuevas empresas de talla mundial, explicó el economista Antonio Serrano Camarena.

Para lograr la atracción de nuevas empresas de mercados de producción lejanos al mercado de consumo de Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá), sin embargo, se requiere de infraestructura vial, social e industrial, pero también energía limpia, porque esto es lo que están demandando las nuevas compañías, así como mano de obra más preparada en nuevas tecnologías, y sustentabilidad de las regiones.

“El nearshoring es todo lo contrario a la globalización. La globalización buscaba instalarse en cualquier parte del mundo para encontrar dónde hacer una producción más barata, sin importar dónde estuviera el mercado. Ahora es al revés, lo más importante es estar cerca del mercado. Coahuila tiene en su frontera al mercado más importante del mundo: Estados Unidos y Canadá”, explicó.

RELACIONADO: ‘Electricidad, un cuello de botella para nearshoring impulsado por T-MEC’: Ildefonso Guajardo, ex secretario de economía

Contar con todos los elementos de desarrollo para la llegada de nuevas empresas a través del nearshoring garantizará que en los próximos 10 años nuevas industrias se establezcan en Coahuila, y en los siguientes 10, se cumpla su madurez en producción; esto garantiza estabilidad económica, crecimiento, mejores salarios, porque estas compañías vendrán a pagar entre 15 y 25 por ciento más que las establecidas, y un escenario promisorio.

Sin embargo, habrá incremento en la demanda de servicios sociales como agua potable, salud, educación, y sobre todo, vivienda, pero también más infraestructura vial e industrial, por lo cual los gobiernos de los tres órdenes están a tiempo de planear el futuro.

“Las empresas pequeñas van a tener que empezar a pagar mejores sueldos, y se van a ver obligadas a laborar en esquemas diferentes, sobre todo en horarios. Las empresas se van a tener que adaptar a las demandas laborales de cada empleado. Se requerirá de una mano de obra muy capacitada y podría quedar fuera la población de 55 años en adelante”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: Los inhibidores del nearshoring mexicano y coahuilense

También cambiará la conformación social y la forma de vida, con familias con uno, dos o tres integrantes, así como fraccionamientos verticales y con grandes concentraciones de población y sus propios centros comerciales y de servicios.

La única complicación para Coahuila y otras entidades como Chihuahua, que son las que más atraen al nearshoring, es la energía limpia por las políticas “bastante apestosas a vejez, porque son ideas retrógradas de los 70’s que hoy no tienen ninguna validez, porque no apoyan el desarrollo económico de México y no han vuelto el cuello de botella a nivel nacional”.

En Coahuila existe suficiente capacidad para producir energía limpia demandante por la nueva industria, sin embargo, las políticas del Gobierno Federal impiden el desarrollo, pero la opción viable, explicó Serrano, es que cada industria produzca su propia energía.