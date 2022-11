Suman dos señalamientos por violencia de género contra maestro de la EAP en Saltillo

La ex alumna afectada asegura que no hay denuncias por temor a represalias y retenciones de títulos

Saltillo, Coah.- Una ex alumna de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) sumó este lunes un segundo señalamiento en contra del catedrático, denunciado en redes sociales de ejercer violencia de género y plagio. La dirección de la escuela pide que las denuncias se hagan en las instancias correspondientes.

“Tuve ansiedad y depresión en el último semestre de carrera. Me hicieron sentir que mi trabajo era poco y le faltaba mucho”, detalló la ex estudiante, quien pidió reservar su nombre debido a que aún tiene trámites administrativos pendientes con la escuela y teme ser objeto de represalias por parte de la actual directiva, a cargo de Darío Aguillón.

La persona denunciante dijo que el profesor Roberto “N”, cuando ingresó a la escuela, se mostró muy interesado en los alumnos, en sus dudas y en cómo ayudarles; detalló que en el año 2017, cuando se realizó un coloquio en noviembre, en un taller de arcilla que impartió un artista francés, fue humillada por el catedrático.

“En el segundo día de taller, como yo era nueva no sabía cómo expresar mi arte y el profesor nos dijo que hiciéramos algo que trabajáramos con profundidad. Yo hice un jarrito, estaba creando cuando llega Roberto con aires de grandeza y me cuestionó ¿qué iba a hacer?, fui honesta, le dije que no sabía cómo darle profundidad y se burló de mi, cuestionó mi creatividad, mis ideas, me hizo sentir chiquita. Fue frente a dos alumnos más. Invadió incluso mi espacio personal”, comentó.

Esta situación se repitió con otra alumna, en otro momento, “me di cuenta que trató igual que a mí a otra chica, incluso ella salió del salón con mucha tristeza”, y agregó que “a otra amiga le tocó algo muy feo, pero ella no quiere comentarlo porque teme que le niegan el título. Ya ha pasado que retienen los títulos”.

La ex estudiante relató también que los profesores se apropian de las ideas de los estudiantes. “Con ideas nuevas que nos pedían algunos profesores, casualmente tenían ellos ya un proyecto nuevo cuando eran de nosotros, de trabajos de clase. Se daban ellos el nombre y no nos daban crédito a nosotros.

“En los bazares navideños de la escuela, los mismos profesores daban sus artes mas caros, pero eran ideas de los mismo alumnos y se vendían mejor sus productos y al hacer notorio que eran parecidos, los profesores decían que los alumnos habían tomado algo de sus ideas”, expresó.

La persona denunciante señaló a otro catedrático que identificó como Jorge, quien impartía las materias de metal y producción.

“De metal, los alumnos de grados arriba nos advertían que al optar por la clase de cera perdida, la escuela no tiene el material del lugar, y casualmente él (Jorge) prestaba su taller y se encargaba de conseguir las cosas, pero al final no era así, porque decía que salía muy caro y los alumnos compraban moldes y se quedaban en su taller y los hacía perdedizos.

“Es que son bien astutos, porque te endulzan el oído de que les gusta tu idea y te van cambiando la idea original y al final no era nada de lo que habías imaginado hasta que se pierde y ellos toman la idea original, la pulen y la presentan como propia”, dijo.

La ex alumna comparó la escuela con un “mini país”, por “todos los complots” que aseguró existen y se generan desde la directiva. “Aquellos de los que estuvimos en contra de la planilla que ganó la dirección teníamos miedo de las represalias, si fue notorio el trato”.

Sobre el tema, el director de la Escuela de Artes Plásticas, Darío Aguillón, aseguró no contar con denuncias ni por plagio, ni por violencia de género en la institución, por lo que exhortó a las personas ofendidas a presentar las denuncias en las instancias correspondientes.

Sobre la resolución del Consejo Directivo, donde definieron separar del cargo al profesor e invitaron a las partes involucradas a resolver su conflicto por la vía legal, dijo que la denunciante original no fue alumna de la institución, por lo que su denuncia no puede ser tomada en cuenta por el consejo de la escuela.

Así mismo, promocionó el Bazar Navideño a instalarse en el Centro Cultural Vito Alessio Robles el próximo 5 de diciembre.

La oficina de prensa de la Universidad Autónoma de Coahuila detalló que el Código de Ética de la Universidad si atiende asuntos de plagio y que desde la primer denuncia fue estudiado por la Defensoría del Tribunal de Violencia, sin embargo como la denunciante no fue alumna de la Escuela de Artes Plásticas, no se continuó la investigación.