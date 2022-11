‘EAP no tolerará prácticas que pongan en riesgo a docentes y alumnos’: director por caso de plagio

Fue a través de la cuenta de Facebook que una creadora digital de nombre Nallely Chavarría denunció haber sido agredida por el catedrático Roberto, quien imparte clases en la Escuela de Artes Plásticas (EAP) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

De acuerdo con la denuncia de Nallely, el señalado utilizó su trabajo digital desde el 2016, presentándolo como propio; se trata de fotografías y vídeos que se tomaron como parte de un trabajo de campo.

“En 2020 ganamos un documental, pero me puso una trampa, me dijo que él era el artista y yo no, por eso no me dio el crédito de autor, aun así, mis vídeos aparecen en el documental Lophophora que se realizó con recurso proveniente de la Secretaría de Cultura de Coahuila.

“No se me hace chido que se apoye a este tipo de comportamientos porque no se vale que alguien por ser artista, docente, presidente o lo que sea haga uso abusivo y sin consentimiento del trabajo de otras personas”, menciona la publicación en redes.

