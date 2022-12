Suspenden clases presenciales por problemas de drenaje en primaria de Saltillo

Madres de familia exigieron a la dirección de la escuela una solución para el problema de drenaje que se presenta desde el mes de agosto; señalan que la directora no ha realizado las reparaciones que requiere el plantel escolar desde que ingresó, hace cuatro meses.

Desde agosto, los baños de la escuela primaria “Héroe de Nacozari”, que se encuentra en la zona centro de Saltillo, han presentado un problema en el drenaje y aunque las madres de familia han solicitado la reparación, no ha procedido pese a que se tienen recursos disponibles en la tesorería de la Sociedad de Padres de Familia.

“La directora se justifica con que tiene que meter oficios a la Secretaría de Educación, pero esto no se ha hecho y no tenemos una respuesta; nuestros hijos comen en el suelo, juegan, hacen deporte en el patio, el problema no es reciente”, manifestaron las madres, al señalar que desde que ingresó la directora Ana María Flores Orozco, hace cuatro meses, las condiciones de la escuela empeoraron.

Por ahora las clases presenciales se suspenderán hasta nuevo aviso, sin embargo, las madres de familia se dijeron inconformes con esta decisión, ya que consideraron que con las clases a través de la vía remota se dificulta el aprendizaje de los alumnos.

Por otro lado, indicaron que existen otras problemáticas en el interior del plantel, tales como bullying y acoso, a los que no se ha dado solución.

“Exigimos que la maestra se retire del cargo porque no es competente para esto, queremos que se vaya de aquí porque no nos soluciona ningún tipo de problema; nosotros pagamos una cuota de 650pesos y necesitamos que se arregle esto porque nuestros hijos están en riesgo”, declararon.

Personal de la Secretaría de Educación comentó que se está trabajando en la reparación de los baños y se espera que el próximo martes queden listos para volver a ser utilizados, además detallaron que estos trabajos se realizarán en conjunto con el Ayuntamiento de Saltillo.