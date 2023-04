Convocan a candidatos a dialogar sobre problemática del agua en foro

El Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos (CIADH) convocó a los candidatos a la gubernatura a participar en el Segundo Foro Regional La Gobernanza del Agua, con el propósito de que generar un espacio de diálogo en torno a las políticas públicas que proponen para atender el problema del agua en La Laguna y en todas las regiones.

Miguel Hernández Muñiz, director del CIADH, informó que ya se hizo la invitación a los candidatos a la gubernatura para participar en el foro el próximo 12 de mayo, en donde cada candidato tendrá un espacio de una hora para exponer sus planes de políticas públicas y recibir comentarios y propuestas de especialistas e investigadores del tema. Aclaró que no se trata de un debate.

El director del CIADH dijo que han realizado un Acuerdo por el agua, que es un compromiso para atender de manera integral las diferentes problemáticas de la región y el Estado desde una perspectiva de políticas públicas.

“Ahí planteamos el tema de salud, derechos humanos, el tema ambiental, de calidad, el de hidroarsenicismo. Es un compromiso para que puedan atender de manera integral la región y el Estado”, comentó Hernández Muñiz.

Añadió que la gobernanza es fundamental, y en ese sentido sociedad, instituciones e investigadores deben ser corresponsables y hacer planteamientos que permitan actuar para resolver la problemática.

Miguel Hernández Muñiz dijo que espera que los candidatos valores y el espacio que se proporciona.

Recordó que sin agua no hay desarrollo económico, no se garantizan las condiciones mínimas para que niños y niñas puedan estudiar, no se garantiza el tema de salud.

Además, criticó que se tiene que atender el tema de hidroarsenicismo crónico regional endémico, el cual calificó de “profundo”, y no ver el tema de agua como un asunto de tubos y pegamentos.

“Cuál es el planteamiento de políticas públicas para el estado, es importante vincularlo con el presupuesto. En este momento el presupuesto del estado no está vinculado al tema de agua ni a salud. De los 64 mil millones de pesos de presupuesto, no se le invierte ni medio punto porcentual. El tema no es cuánto le invierto para poner un tubo y hacer un pozo. Sino cómo genero una política integral para atender el tema”, comentó Hernández Muñiz.

Así mismo, mencionó que preocupa que el asunto del agua no se vea con perspectiva de derechos humanos y visión sociojurídica, pues dijo que es fecha que no se ha atendido el tema de salud derivado del arsénico.