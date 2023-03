Al pasar ahí varias horas en el intenso calor que se presentó durante la tarde del sábado, pudo haber sido otro factor para que terminara sin vida, ya que según la valoración de los paramédicos de Cruz Roja tenía varias horas de haber fallecido.

Y es que según sus familiares, no fue hasta cerca de la medianoche del domingo que decidieron llamarle para cenar; sin embargo, fue en ese momento que se dieron cuenta de que el tinaco estaba cerrado y al abrirlo lo encontraron inerte, encerrado con los olores tóxicos.

Esto causó un conflicto entre la familia, quienes se culpaban unos a otros por no haberse dado cuenta que se encontraba encerrado drogándose, pero como no era la primera vez que hacía esto, de acuerdo con los deudos, no les pareció extraño hasta que pasaron varias horas sin saber de él, alertándose que algo no estaba bien para después darse cuenta de la tragedia.

Por otra parte, extraoficialmente se dio a conocer que Manuel pertenecía a la Policía Municipal; sin embargo, desde hace siete meses se encontraba suspendido precisamente por dar positivo al consumo de sustancias prohibidas, así que se encontraba sin trabajo y esto provocó varios problemas en su hogar, por lo que a ninguno de sus familiares le parecía extraño ver que se la pasaba consumiendo estupefacientes.

Finalmente, llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento de estos hechos y trasladar el cuerpo al Semefo para esclarecer las causas de la muerte al realizarse la necropsia, notificar a los familiares y posteriormente entregar el cuerpo para que se proceda con el cortejo fúnebre.