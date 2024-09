Se compromete Claudia Sheinbaum a continuar con rescate en Pasta de Conchos y El Pinabete

“ Tengan la certeza que vamos a dar continuidad, al gobierno del presidente a su legado y que vamos a cumplirles y no vamos a dejar de trabajar hasta no encontrar a todos los mineros de Pasta de Conchos y del Pinabete ”, expresó Sheinbaum Pardo.

“ Es un símbolo de compromiso de humanidad, de lo que representan nuestros gobiernos, a diferente del pasado donde hubo abandono, olvido y no se hizo casi nada de la demanda de justicia, el Gobierno del presidente López Obrador lo había dicho desde campaña, inició este proceso de búsqueda de reconocimiento de trabajo junto con ustedes para que en la medida de lo posible hubiera este resarcimiento o apoyo a todas las familias ”, dijo Sheinbaum.

Asimismo, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por ponerle atención a este tema tan importante y sensible para la gente de la región Carbonífera.

Por su parte, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, reiteró su compromiso de trabajo coordinado con la presidenta electa, y expresó no tener duda que si le va bien a la presidenta, le va bien a México y a Coahuila.

“ Le doy las gracias, señor Andrés Manuel López Obrador, por haber rescatado los restos de mi marido, mis hijos y yo y todos los compañeros le damos las gracias por que a mi si me cumplió el rescate de mi esposo, espero que la señorita Claudia Sheinbaum cumpla como usted lo cumplió para mis compañeras ”, aseveró.

“Nuestro agradecimiento por escuchar la voz de doña Trini que representa a la de todas las familias. Que los trabajos de rescate avancen, después de tres administraciones federales muestra que las familias siempre tuvieron la razón y que rescatar a sus seres queridos es tan digno, como posible”.

No obstante destacaron que desde que ocurrió la tragedia en Pasta de Conchos, han insistido en la necesidad de que el estrado adopte “garantías de no repetición” para asegurar que ninguna persona mas muera en las minas de carbón, sin embargo, no han tenido una respuesta positiva y el numero de inspecciones de la mismas ha sido insuficiente.

Agregaron que en este sexenio han fallecido 28 trabajadores, en la mayoría de los casos por falta de medidas de seguridad ante el incumplimiento de los empresarios con la Norma federal NOM-032.

“Valoramos positivamente el compromiso asumido por la presidenta electa y reiteramos el llamado para que una vez que tome protesta en el cargo, se reúna con las familias para compartirle nuestras demandas de verdad, justicia, no repetición y continuar con el #Rescateya”, se consideró.