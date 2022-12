Va Alianza Evangélica de Saltillo contra iniciativa para prohibir terapias de reconversión sexual

SALTILLO, COAH.- La Alianza Evangélica de Saltillo presentó este viernes ante el Congreso de Coahuila una solicitud de voto en contra a la iniciativa que busca imponer cárcel y multa a quienes induzcan a terapias o tratamientos de reconversión sexual. Eduardo Pacheco, asesor jurídico de la alianza aseguró que este aumento de penalidades solo crea distinciones entre personas heterosexuales y personas de la comunidad diverso-genérica.

“Le pedimos nuestras diputadas y diputados que voten en contra de la iniciativa que pretende impedir las terapias de conversión, ya que nosotros como pueblo evangélico cristiano, queremos seguir impartiendo ese apoyo”, dijo Jaime Reynoso, presidente d la Alianza Evangélica de Saltillo, quien acompañó la petición con cuatro mil 802 firmas de familias del estado que apoyan la solicitud.

Eduardo Pacheco, asesor jurídico de la organización religiosa calificó la propuesta de iniciativa como un “desacierto”, “porque esta propuesta presentada por la diputada Martha Loera, no nada mas ataca el trabajo que hace la iglesia, de llevar la palabra de dios, si no también abarca hasta los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, orientadores vocacionales que ya no pueden brindar un servicio porque estarían cometiendo un delito bajo esta propuesta”.

La propuesta plantea adicionar el artículo 246 Bis “Delitos contra la Orientación Sexual o la identidad género de las personas” para castigar con hasta seis años de prisión a quien realice estas prácticas de reconversión y aplicar una multa de hasta 192 mil 440 pesos; ambas sanciones podrían duplicarse cuando se apliquen en personas menores de 18 años.

“Que aumenten la penalidad sobre los delitos cometidos contra heterosexuales, es decir están haciendo una división entre ciudadanos de primera, la comunidad homosexual y ciudadanos de segunda, los heterosexuales. No debe haber este tipo distinción cuando el ilícito debe ser sancionado, independientemente de la preferencia sexual de la persona”.

Eduardo Pacheco dijo que los diputados locales de Coahuila son representantes populares, y no se deben sujetar únicamente a lo que sus partidos les digan, “porque luego vienen los procesos electorales y los organismos piden el voto de la ciudadanía, hoy nosotros pedimos su voto. Y ya veremos en las urnas lo que cada quien se ajustó a la voluntad o no popular de los coahuilenses”.

Aseguró que de no encontrar respuesta favorable de los diputados, demandarán su incumplimiento por la vía legal, ya que se atenta contra el modelo original del ser humano, de acuerdo al dogma, que asegura es hombre y mujer.