Vacuna COVID-19 no es obligatoria, pero se sugiere tomar clases en línea a quien no la tenga: COBAC

El director del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), Leonardo Jiménez Camacho, informó que alrededor del 92 por ciento de los estudiantes en el estado cuentan con el esquema de vacunación contra el COVID-19.

La protección contra el virus SARS-CoV-2 no es requisito obligatorio para asistir a clases presenciales aunque la institución sugirió cursar la modalidad en línea a aquellos que no estuvieran vacunados.

“Es un tema voluntario, obligatorio no. Si los muchachos no se toman esta vacuna, se les invita a que tomen la prepa en línea que tenemos en el COBAC, pero no podemos obligarlos”, apuntó el director general Leonardo Jiménez.

Agregó que la estimación del 92 por ciento correspondió al semestre que acaba de concluir y que con el regreso a clases en agosto se volverá a revisar el estatus de vacunación del alumnado.

En total el COBAC cuenta con una plantilla de 16 mil 200 alumnos distribuidos en nueve preparatorias y 186 bachilleratos a nivel estatal, y a partir del próximo lunes 1 de agosto recibirán 3 mil jóvenes de primer ingreso para los cursos propedéuticos.

Asimismo, el director Jiménez Camacho destacó que la pandemia no provocó deserción escolar en los planteles del COBAC, por el contrario, generó un aumento en el número de alumnos provenientes de colegios privados.

“Entraron casi 400 muchachos de instituciones y preparatorias privadas que se dieron la oportunidad de conocer el COBAC y siguen ahí con nosotros”, puntualizó el director.

MANTIENEN MISMA CUOTA

El director general del COBAC, Leonardo Jiménez, anunció que este año se mantienen las cuotas semestrales para preparatoria y telebachillerato, es decir, sin aumentos pese a la inflación generalizada en el país.

“Tenemos la instrucción del gobernador de seguir con las mismas cuotas, son de 900 pesos para las preparatorias COBACy 400 pesos para los telebachilleratos semestralmente. No hay cobros por debajo del agua”, subrayó Jiménez.