Vegetarianos a fuerza: pega inflación a Saltillo; adiós a la carne... por ahora

El incremento de los precios en la carne, pollo y mariscos, cada vez más convierten a los saltillenses en vegetarianos, aseguran locatarios de fruterías de la zona centro.

Esto porque el precio de la carne, pollo y mariscos se ha elevado hasta en un 60 por ciento durante los últimos meses, en comparación con años atrás en diversos establecimientos.

Cada vez más se comercializan semillas, legumbres y leguminosas en pequeñas bolsas a granel, ofreciendo la preparación de nuevos platillos que no incluyan cárnicos.

De acuerdo a diversas fruterías y abarrotes, el incremento de los vegetales ha aumentado en un 20 por ciento e incluso alimentos que antes eran poco consumidos, ahora se buscan para cocinar recetas específicas.

Además, cada vez qué hay verduras o frutas en oferta, agregaron, los clientes aprovechan sus precios para preparar los alimentos que los incluyan.

Durante la revisión de precios en diversos establecimientos se encontró que la carne molida, una de las más populares para las comidas, pasó de entre 50 y 60 pesos hasta 90 y 140 pesos.

Mientras que el pollo pasó de costar alrededor de 40 pesos hasta los 87 pesos el kilo y hasta 126 en algunos supermercados; y aunque los mariscos mantienen precios elevados la mayor parte del año, sí se registró un ligero aumento de entre el 10 y el 15 por ciento.

Esto ha provocado, aseguraron los carniceros, la molestia de sus clientes y que la venta disminuya, sin embargo, los precios responden a los altos costos de su traslado y conservación, así como a la inflación, aseguraron.

“Antes comprabas 60 pesos de milanesa y con eso completamos pero ahora por 60 pesos apenas te dan tres pedacitos”, expresó Doña María del Refugio Rodríguez.

Quien aseguró que con más frecuencia que antes busca, al igual que otras Jefas de familia, cocina platillos con ingredientes más económicos y con más porciones de verduras para “rellenar”.

“Una forma de completar un platillo, es hacer un puré de papa o una ensalada, así ya colocas una cantidad menor de carne o de pollo”, expresó Luz María Echeverría en busca de grillo y harina que comprar.

Por su parte integrantes de un grupo privado de vegetarianos, señalaron que, aunque el precio de algunos vegetales también se han elevado, cada vez más personas optan por alimentarse de más vegetales que cárnicos ante los altos costos.

“La verdad es que de no haberme hecho vegetariano no habría podido aguantar la crisis porque casi todo el inicio del año no tenía trabajo”, expresó Óscar Gutiérrez.