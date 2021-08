Padres de hijos que murieron de Coronavirus recibirán ayuda

La Asociación Renacer Darma Saltillo, en colaboración con la Diócesis de la ciudad, atenderá los casos de padres que hayan perdido hijos a causa del coronavirus.

Desde hace seis años este grupo, sin fines de lucro, brinda acompañamiento durante el duelo a papás que han sufrido la pérdida de un hijo por muerte.

“Y es encontrarle sentido a la vida, en el grupo tratamos de no trabajar tanto con el dolor, sino qué vas a hacer con esto que te pasó ya, porque eso ya está, qué vas a hacer de ahora en adelante. El sentido de vida se pierde, pero hay que buscarlo para poder avanzar.

“Acompañamos tanto emocionalmente, con las personas que nos lo permiten espiritualmente también, y psicológicamente. Tratamos de cubrir todas las áreas que necesiten”, dijo Yaya de García, tanatóloga y presidenta de esta organización.

Comentó que Renacer cuenta con el apoyo de personal especializado en las áreas de psicología, psiquiatría y ayuda espiritual, para apoyar a los padres que estén padeciendo por el fallecimiento de un vástago.

“Nosotros solamente acompañamos en el área de escucha. Lo que tratamos de hacer en el grupo no es que las personas sean las mismas, porque eso es imposible, después de la muerte de un hijo ya no puedes ser la persona que eras, pero tratamos de que la persona vuelva a reinsertarse de nuevo en la sociedad, porque es un duelo muy difícil y ahí estamos nosotros para que el duelo sea un poquito, sino más llevadero, por lo menos más acompañado”.

Yaya detalló además que hasta el momento la asociación no ha recibido llamadas de padres que estén buscando ayuda tras la muerte de un hijo a causa del covid 19, pero previó que en el corto plazo estos casos lleguen.

“No se han acercado, como se han manejado con mucha secrecía, no sé si será por eso, supongo que debe de haber casos. Tuve un entrenamiento en línea para atender estos casos y en la Diócesis de Saltillo van a tener mi número y a mandar personas que necesiten acompañamiento”.

La presidenta de Renacer narró que este grupo nació a raíz de que en julio de 2012 su familia vivió la pérdida de su hija Dariela, de 17 años, en un accidente ocurrido en Polonia.

“Mi duelo fue muy largo y el duelo por un hijo generalmente es muy solitario,

Es un duelo muy solo, pero no por el doliente, sino por las personas externas que no saben cómo tratar a la persona que perdió a su hijo. Las personas que rodean a los papás que sufrimos esta pérdida, aunque sean amigos de muchos años, dejan de frecuentarte y no porque sean malas, sino porque no saben cómo lidiar con el dolor de unos padres.

“Entonces a los dolientes les enseñamos que no es porque las personas no nos quieran o porque sean malas, sino que así reaccionamos porque nadie nos enseña a acompañar a una persona en duelo, sobre todo a un papá o mamá que han perdido a un hijo. Yo tuve que ir hasta Argentina a buscar ayuda y vi cómo funcionaba este tipo de grupos”.

Fue por eso que el 12 de julio de 2014 Yaya y Melchor García, su esposo, iniciaron este proyecto que hasta ahora ha logrado buena aceptación en la comunidad.

“Hemos dado mucho acompañamiento y muchas personas se han beneficiado, otras tal vez no, pero nosotros hacemos lo que podemos. No todas las personas que llegan al grupo se quedan y no todas las personas que solicitan ayuda van, te hablan hoy, los citas para el sábado y no van. Es muy difícil para una mamá, un papá aceptar que está yendo a un grupo de duelo, porque el hijo se murió”, explicó Yaya.

Y abundó en las bondades de pertenecer a un grupo de apoyo y escucha como Renacer Darrma Saltillo:

“En el grupo puedes hablar lo que no puedes hablar con la familia, las personas piensan que a los seis meses, un año el dolor ya pasó, entonces hablar de los hijos muchas veces les incomoda. Y aquí pueden hablar de los hijos, recordarlos cada que van al grupo...”.

Aclaró que por lo pronto, debido a la pandemia, la asociación, que antaño sesionaba con su grupo en un espacio del edificio que alberga a la fundación Niños con Leucemia, está dando acompañamiento vía telefónica.

“Con mensajitos, con llamadas, para dar apoyo”.

Llama

¿Has perdido a un hijo a causa del coronavirus?

Llama al 844 1608531