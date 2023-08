Acepta Canelo Álvarez no haberse ‘visto bien’ en peleas anteriores; irá con todo ante Jermell Charlo

“No lucí bien en estas dos peleas pasadas, pero estoy listo y soy diferente ahora. Me preparé para un tipo de pelea diferente porque cada pelea es diferente. Estoy enfocado en eso” , dijo en Nueva York en la antesala de su combate con Charlo, campeón absoluto de la división superwelter.

El mexicano Saúl Canelo Álvarez , campeón del peso supermediano, admitió este martes que no lució bien en sus últimas dos peleas, pero prometió mostrar una mejor versión frente al estadunidense Jermell Charlo .

JERMELL CHARLO AFIRMA QUE NO SERÁ UN RIVAL FÁCIL PARA EL CANELO

Charlo restó importancia a las críticas de las personas que creen que subir dos divisiones lo ponen como presa fácil para el Canelo y aseguró que tiene las capacidad de derrota al antiguo pugilista catalogado como el mejor libra por libra.

“Sólo quiero callar a mis críticos, convertir en creyentes a los no creyentes, este es el mejor momento y tiempo para mí de lograrlo todo”, dijo el estadounidense.

“¿A quién le importa que tenga que subir dos divisiones? Eso no me detendrá cuando me suba al ring y pelee de la forma en la que lo hago. Estoy emocionado por este momento”, sentenció.