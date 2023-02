Apoyará Gignac a menores de Monterrey con subasta de balones

MONTERREY, NL.- A través de su “Fundación Gignac” el goleador de Tigres, André-Pierre Gignac participará en una subasta de 105 balones, la cual será a beneficio de las asociaciones: Cardio Chavitos, Debra, Destellos de Luz, Claypa y Ya Puedo Escucharte.

En rueda de prensa, el deportista señaló que el proyecto se llama “Siento Cinco” y representa la oportunidad de dejar una marca positiva en la sociedad más allá de lo que hace en la cancha.

Los 105 balones son con los que anotó los goles que le permitieron convertirse en el máximo goleador del Club felino, el 4 de agosto del 2019.

“Quiero invitarlos a formar parte de mi legado. Meter el gol 105 y romper el récord de goleo me inspiró a trascender fuera de la cancha”, explicó Gignac en un video que se presentó en la rueda de prensa.

De forma presencial compartió que el proyecto busca ayudar a los menores que más lo necesitan como lo son pequeños con problemas cardíacos, paladar hendido o deficiencias visuales, entre otros.

Los balones fueron intervenidos por artistas huicholes y cada uno de ellos representa cada uno de los goles que ha anotado en su historia felina como máximo goleador del equipo.

La Casa Gimau coordinará la subasta que se realizará el próximo 22 de febrero en el Hotel Safi Metropolitan, a partir de las 20:00 horas.

Gignac confesó que está muy interesado en apoyar a los niños porque son el futuro.

Los balones entran en puja, algunos a partir de los 15 mil pesos, otros en 25 mil pesos y dos en 50 mil pesos.

Además, también habrá una dinámica para el obsequio de los balones 12 y 18.

Estos podrán ser regalados, uno para personas nominadas por su fomento al deporte en los menores y el otro para el aficionado que domine mejor el balón y deje constancia, a través de un video que deberá ser presentado sin ediciones.

Gignac comentó que ha tenido la oportunidad de convivir con los niños de las asociaciones y se han sensibilizado de sus necesidades.

“Solamente por ver el resultado (con los niños) vale la pena. Hay mucho sufrimiento”, mencionó.

También recordó un caso en particular que “movió sus fibras” el de un niño con “piel de mariposa”.

“Y no saben el dolor, el sufrimiento de esos niños, yo lo recibí, no lo podía abrazar, le quería dar mil abrazos, pero no se pudo estaba lleno de vendas y solamente con poder ayudar y mejorar un poco el sufrimiento o su calidad de vida, hago esto”, explicó.

En el evento también estuvo presente, el director de la Fundación Gignac, Alejandro Vega, así como representantes de las asociaciones, de la casa Gimau, así como de Comunidar.