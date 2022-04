Verstappen y ‘Checo’ realizan un festival de Red Bull y humillan a Ferrari en su casa

La carrera acabó a las primeras de cambio para Sainz , recién renovado hasta 2024 con la ‘Scuderia’, al que tocó en la salida el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), sacándolo de pista y enviándolo a la zona de grava , de la que el piloto madrileño ya no pudo sacar su monoplaza. En un lance por el que, una vez acabada la carrera, Ricciardo se presentó en el ‘motorhome’ de Ferrari para pedirle disculpas a Carlos , segundo en Barein y tercero en Arabia, que ahora bajó al quinto puesto en el Mundial, con 38 puntos.

Llovió antes de la prueba en la bastante fresca Imola y, con el asfalto mojado, se tomó la salida con neumáticos intermedios, con la incertidumbre de las condiciones meteorológicas cambiantes y a sabiendas de que muy seguramente la pista se secaría antes de que pudiese volver a llover, lo que finalmente no sucedió.

El infortunio volvió a golpear a su compatriota Alonso, que sólo cinco vueltas después, protagonizó su segundo abandono en cuatro carreras . Al doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault) le tocó el alemán Mick Schumacher en la salida; y sólo después de que abandonase la pista el coche de seguridad que entró a causa del accidente de Sainz, se le soltó un trozo del pontón del Alpine, por lo que entró en garajes tras el sexto giro y ya no reanudó la carrera .

Alonso, quinto en la precalificación, perdió cuatro puestos en la prueba sprint y arrancó noveno en Imola , donde en 2005, el año de su primer título, con Renault , había logrado una de sus 32 victorias al lado de Mick, que completó una gran calificación para Haas, que su compañero danés Kevin Magnussen , sorprendente cuarto en la cronometrada, acabó octavo, firmando la mejor posición en parrilla de toda la historia de la escudería. Todo lo contrario que Mercedes , que desde 2012 no se quedaba sin meter a ninguno de sus pilotos en la Q3 y que este domingo ocupó la undécima plaza de la parrilla con Russell y la decimocuarta con el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton .

Tras parar en la 20, ‘Mad Max’ regresó líder a pista y Leclerc no entró por delante del mexicano de Red Bull , que n o sólo resistió el ataque del monegasco, sino que lo taponó todo lo que pudo, en beneficio del nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos . Incluso después de haberse dado un ‘paseo’ por el verde, tres giros más adelante.

Superado el ecuador de la carrera, tras la vuelta 32, Verstappen, repitiendo vueltas rápidas, lideraba con diez segundos de ventaja sobre su compañero y doce respecto a Leclerc; con Norris cuarto, a 27; y Russell, que había remontado seis puestos desde la arrancada, rodando en la sexta plaza, a 34 segundos del neerlandés.

Verstappen pasó de ‘destronar’ la temporada pasada, algo que no lograría, no obstante, hasta la última vuelta de la última carrera, al siete veces campeón mundial Hamilton, 13 años mayor que él, a doblarlo al inicio de la cuadragésima primera vuelta de la carrera de este domingo. El astro inglés atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su muy brillante carrera y sólo es séptimo en el Mundial, a 58 puntos de Leclerc; y, sobre todo, a 21 de su nuevo compañero, su compatriota Russell, cuarto en la general, con once puntos más que Sainz.