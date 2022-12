Brady no se siente víctima a pesar de su pésima campaña con los Buccaneers de Tampa Bay

TAMPA BAY.- Tom Brady, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, aseveró que a pesar de la mala campaña que ha tenido con su equipo no es momento para sentir lástima por él.

“Este no es el momento de sentir lástima por ti mismo. No eres víctima de eso. No somos víctimas por perder juegos. El sol salió hoy; así que sólo me digo: levántate, ponte a trabajar, hazlo mejor y con más determinación”, subrayó Brady, único siete veces ganador del Super Bowl de la historia (seis con los Patriots y una con su actual equipo).

El considerado por no pocos como mejor jugador de la historia de la NFL tuvo uno de sus peores partidos en sus 23 años de carrera el domingo pasado en la derrota por 23-34 ante los Bengals de Cincinnati de una de las nuevas estrellas de este deporte, el también quarterback Joe Burrow; en un partido en el que sufrió dos intercepciones.

Una actuación que reconoció le quitó el sueño por lo determinante que resultó para su equipo.

“Fue un día difícil y perder apesta, pero es la realidad. Me desperté a las tres de la mañana del lunes tratando de averiguar qué pasó, de explicarme cómo tuve varias jugadas realmente malas. No puedes ganar cuando el quarterback pierde cuatro veces el balón. Eso depende de mí; así es como me siento”.