Browns enfocados con Deshaun Watson; rumbo a la nueva temporada

BEREA.- El entrenador de los Browns de Cleveland , Kevin Stefanski, dijo que el equipo espera ver qué sucede con la apelación de la NFL de la suspensión de seis juegos de Deshaun Watson antes de alterar sus planes con el quarterback.

Hasta este momento en el campamento de entrenamiento, Deshaun Watson ha obtenido la gran mayoría de las jugadas con la ofensiva del primer equipo; el suplente Jacoby Brissett ha trabajado principalmente con el segundo equipo.

“Simplemente esperaremos que se aclare la situación”, dijo Kevin Stefanski antes de la práctica del viernes. “Simplemente continúe avanzando con lo que estamos haciendo”.

Kevin Stefanski habló por primera vez desde que la NFL anunció el miércoles que apelaría el fallo de la oficial disciplinaria Sue L. Robinson, ex jueza federal, ya que busca una sanción más severa bajo la política de conducta personal de la liga.

“La apelación de la NFL aborda si, según los hallazgos de la jueza Robinson, la disciplina debe modificarse para incluir una evaluación y tratamiento profesional según lo determinen los expertos médicos, una multa apropiada y una suspensión más prolongada”, señaló la liga en un comunicado.

El jueves la NFL anunció que el comisionado Roger Goodell había designado al exfiscal general de New Jersey, Peter C. Harvey, para escuchar la apelación. Harvey trabaja ahora como socio en la firma Patterson Belknap en Nueva York. También se desempeñó como fiscal federal y es miembro del comité asesor de diversidad de la NFL. Peter C. Harvey también se ha desempeñado como designado de Roger Goodell en otros arbitrajes.