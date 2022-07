PACHUCA.- Charlyn Corral sigue haciendo goles, no importa si en Selecciones Mexicanas la voltean a ver, la delantera del Pachuca desde la jornada uno de la Liga MX femenil festejó un tanto a su cuenta. Aún así, después de recuperarse de una lesión y hacer 13 anotaciones el pasado semestre, no es considerada por un Tricolor que quedó fuera de Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo del 2023.

“Yo sabía que podía ayudar, no sé si jugando o no, sé mi capacidad, sé que estoy en un buen momento para aportar algo, pero no se me dio una oportunidad, y muchos se dieron cuenta. No sólo son goles, es liderazgo, es transmitir a los compañeros, puedo aportar de muchas cosas, desde la banca o desde donde me lo pidieran”, cuenta Charlyn Corral a ESPN.

La delantera del Pachuca se convirtió en tendencia en redes sociales, después de que el Tricolor quedó eliminado del camino rumbo a Juegos Olímpicos del 2024 y la Copa del Mundo del 2023, debido a que el equipo de Mónica Vergara no pudo anotar un sólo gol en un grupo en el que estaban Jamaica, Haití y Estados Unidos.

“No, la verdad es que no. Desde que me rompí el cruzado, nadie de la selección femenil me deseó una pronta recuperación. Si te pones a ver convocatorias previas a mi lesión, tampoco me llamaban. Nunca me he achicado con nadie, desde el 2019 estoy borrada, desde que era titular con el Atlético de Madrid”, dice con tristeza una de las mejores jugadores de la historia del balompié mexicano.

A la delantera del Pachuca, que anotó 13 goles el torneo pasado, ni un mensaje le han mandado en Selecciones Nacionales desde el 2019, en el Tricolor consideraron que no está entre las mejores 60 futbolistas mexicanas y prefieren hacer “que no existo”.

“Desear bien a alguien una pronta recuperación, no te compromete a nada, hay cosas que no están bien. Sé lo que pasé, no se lo deseo a nadie, estoy de vuelta, con más mentalidad, con más ganas. Vimos el mismo caso cuando fue lo de Raúl Jiménez, se lesiona, lo que le pasó en su cabeza, la selección mayor hace una gira en Europa y lo invitan. En mi caso pasó lo mismo, la selección hace una gira allá y ni un hola me dijeron, son cosas que duelen, dices yo qué he hecho para que me traten así. Sólo me he dedicado a trabajar, se lo preguntas a Jesús Martínez, a la gente de Pachuca, a mis anteriores equipos, de cómo soy y te van a hablar cosas buenas, cuando pasan esas cosas, no lo entiendo, eso de borrarme y hacer que no existo”.

Charlyn tiene 30 años y debe esperar cinco años para una nueva oportunidad de intentar ir a una Copa del Mundo, pero se mira en el espejo de las jugadoras de Estados Unidos, en las que algunas tienen más de 35 años y son las mejores del mundo. Corral no se rinde.

“Soy una persona franca, siempre hablo con respeto, cuando he hablado nunca ha sido sólo por mi bien, ha sido por cosas que pasan, que tienen que cambiar. Te tachan de conflictiva, te eliminan y de repente se inventan versiones que no tienen que ver conmigo, duele, pero sé que tarde o temprano, la verdad siempre sale, tengo la conciencia tranquila, sé lo que he hablado y que en la cancha he dado lo mejor de mí. Siempre he puesto lo mejor de mi parte, he intentado ser un buen líder o compañera. Le doy la vuelta a la página, me concentro en Pachuca y la próxima Copa del Mundo”.