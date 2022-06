Ya pasó la marca de los primeros dos meses de la temporada, y se comienzan a marcar tendencias en las contiendas divisionales en Grandes Ligas.

Los Nacionales de Washington, los Tigers de Detroit y los actuales campeones Bravos de Atlanta comenzaron la campaña con altas expectativas, pero por una razón u otra, las cosas no les han salido como esperaban.

Todavía queda un largo trecho por recorrer en la temporada, pero estas novenas deben comenzar a ponderar decisiones, si quieren salvar la campaña.

Nacionales de Washington

Las lesiones y un terrible desempeño, especialmente de su improvisado cuerpo de lanzadores, han metido a los Nacionales en un profundo hueco en las primeras 10 semanas de la temporada del 2022.

Washington (21-38) pelea la peor marca de ambas ligas con Reales de Kansas City (19-37), Rojos de Cincinnati (20-37) y Atléticos de Oakland (20-39), está a 17 juegos del primer lugar de su división y a 10.5 juegos de un comodín para la postemporada.

El estelar abridor derecho Stephen Strasburg, quien está supuesto a mejorar un staff con efectividad de 5.39 (solo mejor que Cincinnati y su 5.40), permitió ocho hits y siete carreras en 4.2 entradas ante los Miami Marlins en su debut, el jueves, tras 12 meses de ausencia por una operación en la salida torácica.

La realidad es que los Nacionales necesitan que demasiadas cosas se arreglen para, al menos, jugar para marca positiva el resto del año.

Tigres de Detroit

A estas alturas, todavía están las interrogantes de: ¿nos equivocamos al esperar mucho esta temporada de los Detroit Tigers? Por meses, se alimentó el rumor de que una superestrella como Carlos Correa firmaría, para unir fuerzas con su compatriota y ‘mago’ del juego, Javier Báez.

Error.

No tan solo Correa eventualmente no llegó, sino que Báez parece que ‘tampoco’, pues su pobre .200 en 45 partidos no hace justicia a la inversión de 140 millones de dólares que hizo la franquicia por sus servicios. Su madero está desaparecido.

Pero no tan solo eso. La ofensiva del equipo en general, también ha desaparecido. Previo a la jornada del jueves, los Tigers ocupaban la cuarta plaza de la División Central de la Liga Americana, a nueve juegos de los líderes Minnesota Twins. Juegan por debajo de los .500 con un .411 por ciento.

Bravos de Atlanta

Los Bravos de Atlanta, actuales campeones de las Grandes Ligas han estado jugando como todo, menos como campeones.

Ciertamente el equipo transita por un camino sólido de ocho victorias al hilo en este momento, pero la única razón por la que ocupan el segundo puesto de su división es porque los Filis de Filadelfia, Marlins de Miami y Nacionales de Washington han sido completos desastres.

El problema inicial del equipo ha sido la disciplina en el plato. A pesar de liderar la Liga Nacional en cuadrangulares (76) y en dobles (115), sus bateadores encabezan MLB en ponches recibidos con 557 y son el cuarto equipo de la Liga Nacional que menos bases por bolas ha conseguido (173). A eso debemos sumarle un pobre promedio de bateo de .244, octavo en el “Viejo Circuito”.