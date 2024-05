POLITICÓN: ¿En qué va a terminar el show de Movimiento Ciudadano?

I. SALOMÓNICO

Vaya categoría con la cual salió ayer el emecista Luis Donaldo Colosio a zanjar el debate que él mismo había provocado, 24 horas antes, respecto de la posibilidad de que Jorge Álvarez Máynez declinara a favor de Xóchitl Gálvez en la elección presidencial. En un video difundido en redes sociales, Colosio dejó claro que su voto será a favor de MC -partido que lo postula al Senado, por cierto-, pero también que está de acuerdo en las declinaciones y las promueve. De paso, dejó una puerta abierta: esperemos a ver el tercer debate y entonces retomemos el tema. Veamos pues, qué pasa el domingo.

Más allá de la salomónica postura de Colosio, parece improbable que la declinación vaya a ocurrir. Y es que a estas alturas del proceso hay demasiado en juego para unos y otros. O, para decirlo con mayor claridad, lo que los partidos fueron incapaces de resolver antes de iniciada la campaña de este proceso electoral no podrán arreglarlo ahora, porque ya no tienen instrumentos legales para resguardar sus respectivos intereses.

Donde decidieron no esperar más y de una vez poner sus cartas boca arriba sobre la mesa fue en Ramos Arizpe, donde la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Cristina Victoria Palma, anunció que declina a favor del candidato de la alianza PRI-UDC-PRD, Tomás Gutiérrez Merino. La aspirante emecista, de cuya existencia pocas personas se habían dado cuenta hasta ahora, afirmó que la decisión la tomó al darse cuenta de que sus “posibilidades de victoria son limitadas”. Sin duda se tardó varias semanas en notar algo que cualquiera le hubiera dicho desde el primer día...

En relación con el caso de Ramos Arizpe, falta ver que la renuncia de la emecista se confirme, es decir, que la formalice ante el Instituto Electoral que comanda Rodrigo Paredes. El que lo haga es importante por una razón que no resulta evidente a primera vista: de no formalizarse la declinación, los votos emitidos a su favor serán válidos -porque las boletas ya están impresas y no serán respuestas- y resulta que Victoria Palma ocupa el primer lugar en la lista de “pluris” de MC en Ramos.

Donde las cosas ya resultan intolerables a estas alturas -o muy sospechosas- es en el Registro Público de la Propiedad que en Saltillo encabeza Mónika Zertuche Sánchez. Y es que la funcionaria, que vacaciona a todo lujo en época no vacacional, ya no se limita a tratar con la punta del pie a quienes tienen la mala suerte de requerir los servicios de la dependencia a su cargo, sino que incluso se da el lujo de mandar por un tubo a los funcionarios del Poder Judicial que acuden a notificarle órdenes de los jueces. Sin duda Zertuche se siente “blindada” por quien la protege para actuar con tal arbitrariedad.

La gran pregunta en este caso es ¿por qué sus superiores jerárquicos, le toleran este tipo de desplantes? Ya sería hora de que Óscar López Elizondo, quien tiene a su cargo la institución a nivel estatal, tomara cartas en el asunto porque son ya muchos los señalamientos en contra de esta funcionaria que, todo hace indicar, ha asumido que el RPP es un coto personal y que las decisiones en éste no se rigen por la Ley sino por los intereses del grupo al que sirve.

Ayer se aprobó en el Congreso del Estado -sin discusión y por unanimidad de votos- una modificación al Código Municipal para el Estado de Coahuila que podría parecer inocente pero no necesariamente lo es. Con el argumento de promover la paridad de género en la integración de las comisiones dictaminadoras de los ayuntamientos, la mayoría tricolor en el Poder Legislativo le pasó -por enésima ocasión- “la de humo” a la oposición. A propuesta del lagunero Raúl Onofre Contreras, se añadieron 15 palabras al primer párrafo del artículo 108 del Código... pero se eliminaron otras 16.

¿Y qué decían las palabras eliminadas? Que al integrarse las comisiones de los ayuntamientos en cada una de ellas tendría que figurar “cuando menos un regidor de la primera minoría”. ¿Con dedicatoria para quiénes se realizó esta modificación al Código Municipal de Coahuila? No habrá que esperar mucho para averiguarlo. O, más bien, la oposición que ayer votó a favor de esta reforma no tardará mucho en enterarse.

Ayer falleció en la ciudad de Torreón el empresario radiofónico Luis de la Rosa Córdova, fundador de Grupo Radio Estéreo Mayrán. A de la Rosa se le recordará por ser un empresario de medios comprometido con el desarrollo de la Región Laguna, quien dejó constancia de su vocación de servicio a la comunidad y su deseo por hacer de la radio un mecanismo para incentivar la participación colectiva en torno a la agenda de los intereses colectivos. Contador público de profesión, el empresario fue también Tesorero Municipal de Torreón y del Club Santos Laguna. Descanse en paz.