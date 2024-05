¡Orgullo de Coahuila la protagoniza! Llega la película ‘Zapatos Rojos’ a cines mexicanos ¿Saltillo quedó fuera?

EN SU MOMENTO

El proyecto cinematográfico inició a escribirse en 2018, pasó por talleres en 2019 y se filmó en 2020 durante la primera ola de la pandemia en entre de la angustia y la confusión debido al desconocimiento sobre la COVID-19 y en un esfuerzo por proteger a su protagonista, Eustacio Ascacio, un actor natural de más de 70 años.

“Somos campesinos, del campo. Ahí nos localizaron, fueron a hablar con nosotros, que si los ayudábamos con la película. Yo les dije que no sabía nada, pero si ustedes me ayudan, adelante. No sé leer, no sé escribir, soy de puro monte [...] Yo ni con un micrófono, pero me tocó suerte, no me puse nervioso. Todo salió muy bien”, compartió don Tacho en una entrevista a VMÁS previo al estreno mundial del filme.