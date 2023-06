A un mes del Mundial Femenil de la FIFA, siguen las desigualdades para las futbolistas

Cabe mencionar que el proceso de clasificación para el Mundial fue muy distinto y tuvo muchos problemas, ya que la UEFA fue la única federación que destinó fechas para ello. La Concacaf y Conmebol usaron el torneo regional para repartir los lugares al Mundial 2023, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mientras tanto, la AFC en Asia, hizo la competición en fechas no designadas por la FIFA, por lo que las jugadoras tuvieron que sacrificar minutos con sus clubes, arriesgando su puesto como titulares y, al mismo tiempo, su fuente de ingresos.

La encuesta de FIFPRO, además, reveló que el 70% no fue sometido a un chequeo coronario ECG antes del torneo; el 54% no recibió atención médica previa; el 39% no tuvo acceso a apoyo para salud mental; el 33% manifestó tener un tiempo de recuperación insuficiente entre partidos y el 32% que los campos y los estadios no alcanzaban el estándar de élite.

A este último porcentaje, se une el 66% que aseguró que las instalaciones de recuperación tampoco alcanzaban el estándar o, simplemente, no existían. Lo mismo (en un 70%) en cuanto a las instalaciones del gimnasio.

Finalmente, el 50% viajó en clase turista incluyendo vuelos de larga distancia.

JENNI HERMOSO DE VUELTA A ESPAÑA

La delantera del Pachuca Femenil en la Liga MX, Jennifer Hermoso, dejó las tierras aztecas para concentrarse con la selección de su país rumbo al Mundial 2023, en busca de formar parte de uno de los 23 lugares disponibles que se repartirán entre 30 jugadoras.

La goleadora del balompié femenil en México, lidera el ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) con 23 dianas a nivel club y selección.