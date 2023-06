Al respecto, el argentino ha dejado muy claro que el no tiene la culpa del desempeño de los aztecas ni de la deuda que tiene con la afición, pues, reconoció que en el entorno del fútbol mexicano y dentro de las oficinas “hay más gente que quiere que me vaya a que me quede”, pero explica que no piensa darle al gusto a sus detractores.

“El fútbol es así, hay que echarle la culpa al técnico. Pero, yo ni siquiera fui a Catar, yo no tuve culpa de nada. Acepto el lugar donde estoy, entiendo lo que están diciendo y yo creo en el trabajo y en el tiempo, y por eso me contrataron y si los que me contrataron creen en mí, ojalá que tenga que ganar trabajo y tiempo y tengo que ganarlos partido a partido, y cada partido ponemos en juego nuestro prestigio”, aseveró.

Con información de ESPN