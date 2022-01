Guerra sin cuartel en la Ronda Divisional NFL

La Ronda de Comodines nos ofreció algunos juegos que dejaron mucho que desear. Y es que 4 de los 6 juegos estaban casi definidos en medio tiempo. No quiero que esto se escuche como queja. A final de cuenta se puede sacar información de los juegos y nos mantuvieron entretenidos. Recuerden que a mitad de mayo daríamos el meñique izquierdo por ver un juego aunque resulte como el Filadelfia – Tampa Bay. 5 favoritos ganaron y cubrieron su partido, siendo los 49er el único perro que ganó su partido. Las altas-bajas se fueron 2-4. Vámonos con el análisis de la Ronda Divisional:

Líneas al 21 de enero 2022

Sábado 22 a las 15:30

Bengals @ Titans (-3.5; 47.5)

Los de Cincinnati sacaron su primer triunfo en postemporada en los últimos 31 años. Ahora van por algo que su franquicia nunca han logrado: ganar como visitante en postemporada. Su mayor debilidad sigue siendo su línea ofensiva. Joe Burrow fue capturado 2 veces por la defensa de Raiders, pero el esquema defensivo de los Titanes puede causarles más problemas. No solo presionan muy bien con sus 4 frontales, su secundaria es muy versátil y presentará diferentes coberturas que pueden hacer que Burrow no tenga el tiempo suficiente para encontrar a sus receptores abiertos. La línea defensiva terminó el juego contra Raiders sin sus dos mejores hombres, y aunque Trey Hendrickson si jugará contra Titanes, el tacle Ogunjobi no lo hará. Dura esa baja, sobre todo considerando que el Rey Henry regresa para los Titanes. La semana de descanso por ser sembrados número 1 no solo permite que el mejor corredor de la liga regrese, dio tiempo para que el cuerpo de receptores también llegue en mejores condiciones, especialmente A.J. y Julio Jones. No he sido muy fan de los Titanes este año, pero creo que son el mejor equipo, juegan en casa y en la era Mike Vrabel van 8-0 después de descansar 8 o más días. Ese .5 parece un gancho para ir Bengalís, pero me gusta Titanes -3.5.

Sábado 22 a las 19.15

49ers @ Packers (-5.5; 47.5)

Packers también descansó la semana pasada por ser sembrado #1, y como a Titanes, se aprovechó la semana para recuperar a jugadores importantes como Jair Alexander, Randall Cobb y probablemente Bakhtiari. Además, Rodgers tuvo 15 días para descansar su lesión en el dedo del pie. Por el otro lado, para bien o para mal, los 3 lesionados de San Francisco jugarán el sábado en Lambeau Field. Warner, Bosa y Jimmy G entrenaron el día de hoy y con eso se disipan las dudas de su disponibilidad. La línea solo tuvo un ajuste de .5, por lo que el mercado asumía que, al menos Garoppolo, si jugaría. El Coordinador Defensivo DeMeco Ryans ha hecho maravillas con esa defensa que no tiene el talento en la posición de esquinero. Pero jugarle zona a Rodgers con Adams puede ser muy peligroso. De entrada me gustaba Packers. Saber que el QB de 49ers jugará con 2 distintas lesiones en el brazo con el que lanza y a una temperatura de -15°C solo lo reafirma. Me gusta Packers en -5.5. Para la props, y pensando que podemos ver más de Trey Lance de lo que esperamos, veo valor en Lance anota y las bajas de yardas de los receptores de SF, Ayiuk principalmente.

Domingo 23 a las 14:00

Rams @ Buccaneers (-2.5; 48.5)

Ambos equipos tuvieron un juego relativamente cómodo en la Ronda de Comodines, pero dos jugadores clave en la línea ofensiva de Tampa sufrieron lesión. El tacle Wirfs y el centro Jensen están como cuestionables para el juego del domingo. Tremendas bajas para enfrentar a una línea defensiva que tiene a Aron Donald y Von Miller. La buena noticia es que Fournette es muy probable que regrese. Si lo hace, me gustan sus altas de recepciones. A diferencia del año pasado, los Rams llegan enteros y sin grandes bajas por lesión al juego divisional. Será interesante ver si McVay trae un plan de juego cargado en la ofensiva aérea en primeras oportunidades como lo hizo en la semana 3 que recibieron a Tampa. Hay que recordar que Stafford lanzó varias intercepciones en el último cuarto de la temporada. Todo me dice que es Rams en este juego y que hay que ir en contra de Brady. Pero como dijo Meat Loaf, “no I won´t do that.