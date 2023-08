Iniciaron los Playoffs en la Zona Sur y ganaron los tres visitantes

TIGRES-MÉXICO: El equipo de Quintana Roo que calificó en sexto lugar se llevó la primera victoria por pizarra de 8 a 3 en el Estadio Harp Helú, ante los superlíderes de la temporada, Diablos Rojos de México.

Diablos abrió la pizarra con 2 carreras en el primer inning por jonrón (1) de Julián Ornelas con Jesús Fabela en base. Inmediatamente Tigres contestó en el segundo episodio con rally ganador de 5 carreras. Primero hizo 3 carreras con jonrón 3 de Alexis Wilson con Ángel Erro y Pedro Castellanos en base y las otras 2 anotaciones fueron por el jonrón (1) de Luis Barrera con Gabriel Barrera embasado.

En la cuarta entrada Tigres aumentó sus carreras anotadas, cuando Alex Robles impulsó a Luis Barrera y en la sexta entrada sumó 2, donde Gabriel Barrera impulsó a Ángel Erro y Manuel Orduño a Alex Wilson para llegar los Tigres a sus 8 carreras.

En el octavo inning Diablos anotó su última carrera con fly de sacrificio de Roberto Ramos, anotando Julián Ornelas y Diablos perdió ante Tigres por 8 a 3.

El pitcher ganador fue Cameron Gann con 6 entradas y el derrotado Steven Moyers con 1 entrada y un tercio.

YUCATÁN-TABASCO: Los Leones, campeones actuales empezaron con un triunfo de 7 a1, ante Olmecas. Yucatán abrió la pizarra con una carrera en el tercer inning, por Luis Sardinas que impulsó a Sebastián Valle. Tabasco empató en la cuarta entrada con su única carrera que produjo Arturo Nieto. Luego Leones hizo rally de 4 carreras en el quinto rollo, anotando la primera Agustín Murillo por error del tercera base, siguió jonrón (1) de Luis Sardinas on 2 en base. Yen la sexta entrada, llegó la carrera 6 por jonrón (1) de Sebastián Valle. La carrera 7 la anotó en la novena Luis Sardinas por WP y ganó Tabasco 7- 1.

PUEBLA-VERACRUZ: Los Pericos, también como visitantes ganaron, pero por cierre de 2 a 0, por el jonrón (1) de Drew Stnkiewicz en el segundo inning vuelacercas (1) de Miguel Guzmán en la cuarta entrada. El pitcher ganador fue Yoimer Camacho con 7 entradas, salvamento (1) de Elkin Alcalá. Y Perdió David Reyes que 6 innings y un tercio y le dieron los 2 jonrones.

DETALLES DE LA VIDA DE MARCELO JUÁREZ (1)

Cuando ingresó al Salón de la Fama del Beisbol en 1998, publiqué una revista de 4 mil ejemplares como Edición de Homenaje a 3 Saraperos que llegaban a El Salón de la Fama, caso único en la historia, en que los 3 jugadores de un mismo equipo fueran los entronizados en una de estas ceremonias. Marcelo ingresaba junto a Juan Navarrete y Miguel Solís

1.-Y empezamos la historia de Marcelo, que escribí, preguntándole por su familia y me contestó que sus padres fueron Marcelo Juárez González y la señora Juana Moreno Saucedo.

Su esposa, era la señora Amelia Alarcón, con quien tenía 35 años de feliz vida matrimonial. Y que sus hijos eran: Jesús Salvador, Marcelo, Amelia, Noel y Trinidad.

Sus nietos eran 9, pero me aclaró, que no le preguntara los nombres de todos, porque no se acordaba, pero que los 9 formaban “un orden al bat completo”.

Mañana continuaremos, porque es una larga historia de 36 detalles para recordar a Marcelo Juárez Moreno que por 11 temporadas vistió el uniforme de los Saraperos de Saltillo.