Javier Aguirre: presume apoyo y la afición lo revienta

Luego de la derrota que sufrieron los Rayados ante el cuadro egipcio Al-Ahly en el Campeonato Mundial de Clubes, el estratega Javier Aguirre aseguró tiene el respaldo de la directiva de Monterrey y que ahora sólo se concentra en lo que se avecina.

“Tenemos el voto de confianza de la directiva y miramos para adelante”, expresó el timonel del conjunto regiomontano en conferencia de prensa previo al cotejo por el quinto lugar, en el cual enfrentarán al Al-Jazira.

Sobre si le preocupa su puesto con Rayados, Javier Aguirre dijo que su experiencia le dicta que los estrategas siempre deben estar preparados para cualquier cosa, porque así es esa profesión.

“Después de 45 años como profesional, estás preparado para cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, te lo digo por experiencia, vivimos el día a día los técnicos, los que nos dedicamos a esto no hay más”, aseveró.

Javier Aguirre recordó que ya pidieron disculpas a los seguidores, que el club ya emitió un comunicado luego de la derrota y que ahora lo que deben hacer es intentar ganar el siguiente cotejo del Mundial de Clubes.

“Monterrey ha venido cinco veces y no ha ganado nunca. El que no está aquí no va a fracasar, ganamos el derecho de estar aquí por mérito propio”, indicó el timonel del conjunto regiomontano.

El defensa Héctor Moreno declaró que se piden disculpas cuando dejan de hacer algo, pero desde su punto de vista el plantel en todo momento luchó por conseguir un resultado positivo ante el Al Ahly.

“Cualquier cosa que digamos va a sonar como excusa, lo entendemos porque sentimos la desilusión por no ganar el partido, entendemos la frustración que puede haber.

“Hemos luchado, se tiene que pedir disculpas cuando el esfuerzo no se da, cuando la lucha no se da, es un juego donde no abrimos una defensa, un buen rival, internamos, luchamos, toca asumirlo, aceptarlo”, declaró.